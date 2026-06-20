مدیرکل خدمات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از فعال شدن سامانه اعلام نتایج وام بازنشستگان این صندوق از امروز شنبه (۳۰ خردادماه) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل خدمات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از فعال شدن سامانه اعلام نتایج وام بازنشستگان این صندوق از امروز شنبه (۳۰ خردادماه) خبر داد و گفت: با اتمام بررسی درخواست متقاضیان، نوبت‌بندی ۳۲۰ هزار نفر از واجدین شرایط مشخص و در درگاه خدمات الکترونیک صندوق منتشر شده است.

حمیدرضا شیخی با اعلام این خبر اظهار داشت: «پس از اتمام مهلت ثبت‌نام اینترنتی وام بازنشستگان در ۲۰ خردادماه امسال، فرآیند بررسی تقاضای بیش از ۷۳۰ هزار متقاضی بر اساس شاخص‌های اولویت‌بندی که از قبل اعلام شده بود، آغاز شد که با تلاش همکاران حوزه خدمات رفاهی، این مرحله با سرعت به پایان رسید.»
 

وی با اشاره به اینکه با توجه به تعداد ثبت درخواست‌ها در این دوره و سقف اعتبار تعیین شده از سوی بانک عامل، طبیعتاً به نیمی از متقاضیان این وام تعلق نخواهد گرفت، افزود: «بر اساس اولویت‌بندی‌های انجام شده و با توجه به منابع مالی بانک عامل، نتایج نهایی برای ۳۲۰ هزار فقره وام ۷۵ میلیون تومانی استخراج شده است.»
 
او ادامه داد: «بازنشستگان و وظیفه‌بگیران گرامی می‌توانند از امروز شنبه ۳۰ خردادماه با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی https://eservices.cspf.ir/loan۳/loanRegisteration/loanresult.aspx، از وضعیت درخواست و نوبت دریافتی خود مطلع شوند.»
 
شیخی با اشاره به زمان‌بندی پرداخت‌ها خاطرنشان کرد: «در این دوره، واجدین شرایط در ۱۰ نوبت و برای هر نوبت تعداد حدود ۳۲ هزار نفر اولویت‌بندی شده‌اند.»
 
وی یادآور شد: «پس از هماهنگی‌های نهایی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری با بانک عامل و تامین اعتبار از سوی بانک، فرآیند واریز نوبت اول در آینده نزدیک و از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی اعلام می‌گردد.»
 
مدیرکل خدمات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در پایان تاکید کرد: «شاخص‌هایی نظیر میزان حقوق دریافتی، تعداد وام‌های دریافتی و مانده وام ضروری، مبنای اصلی اولویت‌بندی این وام‌ها بوده است.»
 
گفتنی است، وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری با اقساط ۳۶ ماهه و کارمزد سالانه ۴ درصد به واجدین شرایط پرداخت خواهد شد.

برچسب ها: صندوق بازنشستگی کشوری ، وام بازنشستگان
خبرهای مرتبط
واریز حقوق خردادماه بازنشستگان کشوری/ حقوق تمامی ذی‌نفعان تا ظهر جمعه پرداخت می‌شود
ثبت‌نام بیش از ۴۴۳ هزار نفر برای وام ۷۵ میلیون تومانی صندوق بازنشستگی کشوری
۲۰ خرداد پایان مهلت ثبت نام وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
هنوزهزینه های درمانی فروردین توسط بیمه داناپرداخت نشده حق بیمه امسال از235هزارتومان به 800هزارتومان افزایش یافته عملکردصندوق هیچ نظارتی ندارد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
اجازه بدید تورم کشور را درنبردد، سپس مردم را سرکار بگذارید برای 75 میلیون تومان که پول یک لباسشویی هم نمیشه
واقعا این دولت کار داره می کنه؟
۰
۱
پاسخ دادن
امکان استعلام ممنوع‌الخروجی قضایی فراهم شد
فراجا هوشیارتر و آماده‌تر از همیشه در مسیر تحقق منافع ملی خواهد بود
بازدید سرزده رئیس‌جمهور از سازمان محیط زیست/ بررسی خسارات زیست‌محیطی جنگ رمضان
حج ۱۴۰۵؛ روایت عبور، تاب‌آوری و تحول
ثبت نام زائران اربعین از پانزده محرم
توسعه درمان‌های نوین و حمایت سه‌ساله از بهبودیافتگان اعتیاد در دستور کار است
دستگاه قضایی در «شرایط ویژه» کشور با قاطعیت از امنیت عمومی صیانت کرد
تأکید دادستان کل کشور بر هم‌افزایی در صیانت از فرهنگ اسلامی و حقوق عامه
امدادرسانی نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر به بیش از ۳۷۰۰ نفر طی ۷۲ ساعت گذشته
آخرین اخبار
ثبت نام زائران اربعین از پانزده محرم
بازدید سرزده رئیس‌جمهور از سازمان محیط زیست/ بررسی خسارات زیست‌محیطی جنگ رمضان
دستگاه قضایی در «شرایط ویژه» کشور با قاطعیت از امنیت عمومی صیانت کرد
حج ۱۴۰۵؛ روایت عبور، تاب‌آوری و تحول
فراجا هوشیارتر و آماده‌تر از همیشه در مسیر تحقق منافع ملی خواهد بود
تأکید دادستان کل کشور بر هم‌افزایی در صیانت از فرهنگ اسلامی و حقوق عامه
امکان استعلام ممنوع‌الخروجی قضایی فراهم شد
توسعه درمان‌های نوین و حمایت سه‌ساله از بهبودیافتگان اعتیاد در دستور کار است
امدادرسانی نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر به بیش از ۳۷۰۰ نفر طی ۷۲ ساعت گذشته
تحقق ۹۷ درصدی پروژه‌های مستمر توسعه محلی در مناطق ۲۲‌گانه
ترخیص محموله مواد اولیه تولید داروی دیابتی به ارزش ۷۳۷ هزار یورو با ورود دادستانی تهران
معتمدیان: ۴۷ مصوبه سفر نخست به پردیس به‌طور کامل اجرا شد/ ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای تأمین زمین پروژه‌ها
اعلام نتایج وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری از ۳۰ خرداد
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی تیر سال ۱۴۰۵
بهره برداری از تعداد ۱۲۱ پروژه عمران شهری در منطقه ۱۸
استقبال عکاسان از «روایت جنگ رمضان»
قصاص، مجازات قتل و باج گیری
شرایط تداوم واردات اتوبوس‌های برقی چینی
فرار قمه‌کش محله جماران در دربند به پایان رسید
اتصال ۹۶ درصد مجوز‌های کسب‌وکار به درگاه ملی با پیگیری سازمان بازرسی
بوستان باغ ایرانی به بهره‌برداری رسید
راهنمای احراز شهادت و جانبازی در حوادث اخیر
دست نوشته‌های مقتول شوهرش را از مرگ نجات داد
پایان قولنامه‌های دردسرساز؛ معاملات عادی در سراشیبی حذف قرار گرفته‌اند
ارائه بیش از ۶.۳ میلیون خدمت وکالت معاضدتی/ ۲۲ هزار خانواده از طلاق نجات یافتند
شلیک پلیس به سارقان سریالی خودرو در شرق تهران
پایان خونین رقابت عشقی در جنوب تهران؛ یک کشته و دو متهم در بازداشت
ترافیک سنگین در هراز و محور‌های منتهی به تهران
بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره دارایی‌های ایران
۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو، هزینه ساخت و تجهیز خطوط چهارگانه جدید شبکه مترو تهران