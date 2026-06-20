باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل خدمات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از فعال شدن سامانه اعلام نتایج وام بازنشستگان این صندوق از امروز شنبه (۳۰ خردادماه) خبر داد و گفت: با اتمام بررسی درخواست متقاضیان، نوبت‌بندی ۳۲۰ هزار نفر از واجدین شرایط مشخص و در درگاه خدمات الکترونیک صندوق منتشر شده است.

حمیدرضا شیخی با اعلام این خبر اظهار داشت: «پس از اتمام مهلت ثبت‌نام اینترنتی وام بازنشستگان در ۲۰ خردادماه امسال، فرآیند بررسی تقاضای بیش از ۷۳۰ هزار متقاضی بر اساس شاخص‌های اولویت‌بندی که از قبل اعلام شده بود، آغاز شد که با تلاش همکاران حوزه خدمات رفاهی، این مرحله با سرعت به پایان رسید.»



وی با اشاره به اینکه با توجه به تعداد ثبت درخواست‌ها در این دوره و سقف اعتبار تعیین شده از سوی بانک عامل، طبیعتاً به نیمی از متقاضیان این وام تعلق نخواهد گرفت، افزود: «بر اساس اولویت‌بندی‌های انجام شده و با توجه به منابع مالی بانک عامل، نتایج نهایی برای ۳۲۰ هزار فقره وام ۷۵ میلیون تومانی استخراج شده است.»



او ادامه داد: «بازنشستگان و وظیفه‌بگیران گرامی می‌توانند از امروز شنبه ۳۰ خردادماه با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی https://eservices.cspf.ir/loan۳/loanRegisteration/loanresult.aspx، از وضعیت درخواست و نوبت دریافتی خود مطلع شوند.»



شیخی با اشاره به زمان‌بندی پرداخت‌ها خاطرنشان کرد: «در این دوره، واجدین شرایط در ۱۰ نوبت و برای هر نوبت تعداد حدود ۳۲ هزار نفر اولویت‌بندی شده‌اند.»



وی یادآور شد: «پس از هماهنگی‌های نهایی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری با بانک عامل و تامین اعتبار از سوی بانک، فرآیند واریز نوبت اول در آینده نزدیک و از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی اعلام می‌گردد.»



مدیرکل خدمات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در پایان تاکید کرد: «شاخص‌هایی نظیر میزان حقوق دریافتی، تعداد وام‌های دریافتی و مانده وام ضروری، مبنای اصلی اولویت‌بندی این وام‌ها بوده است.»



گفتنی است، وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری با اقساط ۳۶ ماهه و کارمزد سالانه ۴ درصد به واجدین شرایط پرداخت خواهد شد.