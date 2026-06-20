باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحالوبختیاری در نشست هیأت امنای انجمن خیرین مسکنساز و تأمین مسکن محرومان چهارمحال و بختیاری با قدردانی از فعالیتهای اعضای این انجمن، اظهار کرد: مسکن یکی از اساسیترین نیازهای زندگی انسان و از مهمترین عوامل ایجاد آرامش، امنیت روانی، تحکیم بنیان خانواده و افزایش امید اجتماعی است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از دغدغه جوانان، خانوادههای کمدرآمد، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و سایر اقشار آسیبپذیر به تأمین مسکن مناسب مربوط میشود، افزود: افزایش هزینههای ساخت، رشد قیمت زمین و مسکن و کاهش توان مالی خانوارها، خانهدار شدن را برای بسیاری از مردم دشوار کرده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری نقش خیرین و مشارکتهای مردمی را در این شرایط بسیار مهم دانست و گفت: همراهی خیرین میتواند مکمل اقدامات دولت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و خانهدار شدن خانوادههای نیازمند باشد.
مردانی با اشاره به سابقه درخشان خیرین استان در حوزههای مدرسهسازی، سلامت، امور فرهنگی و کمکهای معیشتی، تصریح کرد: خیرین میتوانند در نهضت ساخت مسکن محرومان نیز آثار ماندگار و ارزشمندی از خود به جای بگذارند.
وی تأمین مسکن اقشار کمبرخوردار را اقدامی مؤثر در تقویت امنیت اجتماعی، افزایش امید در جامعه و تحکیم بنیان خانواده عنوان کرد و افزود: خانهدار شدن جوانان زمینهساز ازدواج، فرزندآوری، افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد بود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت همافزایی همه بخشها برای رفع مشکلات حوزه مسکن گفت: دستگاههای اجرایی باید با کاهش بروکراسی اداری، تسهیل فرایندها و تسریع در صدور مجوزها زمینه مشارکت بیشتر خیرین را فراهم کنند.
مردانی همچنین خواستار همکاری بیشتر بانکها و مؤسسات مالی در پرداخت تسهیلات و تأمین منابع مورد نیاز طرحهای مسکن محرومان شد و افزود: ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع، واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی نیز باید برای حمایت از این طرحها فعال شود.
وی بر شناسایی و جذب خیرین خارج از استان برای مشارکت در طرحهای مسکن محرومان تأکید کرد و گفت: تکمیل پروژههای نیمهتمام باید در اولویت قرار گیرد و همزمان زمینه اجرای پروژههای جدید در مناطق مختلف استان فراهم شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: ساخت مسکن برای زوجهای جوان، خانوادههای دارای معلول، زنان سرپرست خانوار و خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید بهصورت ویژه دنبال شود، چرا که خدمت به مردم و گرهگشایی از مشکلات آنان بزرگترین سرمایه مسئولان و خیرین است.