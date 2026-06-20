باشگاه خبرنگاران جوان - تصمیم جدید فیفا در نحوه رتبه‌بندی تیم‌های هم‌امتیاز، باعث شده برخی کارشناسان نسبت به تکرار اتفاقات تلخ گذشته در جام جهانی هشدار دهند؛ اتفاقاتی مانند «رسوایی خیخون» در جام جهانی ۱۹۸۲ که پس از دیدار آلمان غربی و اتریش، تغییراتی اساسی در شیوه برگزاری مسابقات ایجاد کرد. در آن مسابقه، آلمان غربی با پیروزی یک بر صفر مقابل اتریش صعود هر دو تیم را قطعی کرد و پس از گل زودهنگام، دو تیم تلاش چندانی برای تغییر نتیجه نکردند؛ اتفاقی که حذف الجزایر و اعتراض‌های گسترده را به دنبال داشت و باعث شد فیفا از آن پس زمان برگزاری دیدارهای پایانی گروه‌ها را همزمان کند.

اکنون با آغاز مرحله دوم جام جهانی ۲۰۲۶، نگرانی‌ها بار دیگر افزایش یافته است. فیفا در این دوره برای تعیین رتبه تیم‌های هم‌امتیاز، اولویت را به نتایج رودررو داده و تفاضل گل را از نخستین معیارها حذف کرده است؛ تغییری که برخی معتقدند می‌تواند انگیزه تیم‌ها برای بازی هجومی را کاهش دهد. برای نمونه، در برخی گروه‌ها ممکن است یک تساوی برای هر دو تیم نتیجه‌ای ایده‌آل باشد و مسیر صعودشان را هموار کند. همین شرایط باعث شده بازارهای شرط‌بندی نیز احتمال برخی نتایج مساوی را بالا ارزیابی کنند.

منتقدان معتقدند این وضعیت می‌تواند مسابقاتی مشابه دیدار معروف آلمان غربی و اتریش را رقم بزند؛ مسابقاتی که بدون تخلف آشکار، اما با انگیزه‌های مشترک دو تیم، جذابیت رقابت را زیر سؤال بردند. از سوی دیگر، برگزاری برخی دیدارها با حضور تیم‌های صعودکرده مقابل تیم‌های حذف‌شده نیز نگرانی‌هایی درباره کاهش کیفیت مسابقات ایجاد کرده است. به باور منتقدان، فیفا با افزایش تعداد تیم‌ها و تغییر قوانین باید مراقب باشد که جذابیت رقابت‌ها قربانی مسائل اقتصادی و تجاری نشود.

منبع: قدس آنلاین