تغییرات جدید در قوانین تعیین رتبه تیم‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶ نگرانی‌هایی درباره احتمال شکل‌گیری بازی‌های کم‌انگیزه و حتی تبانی ایجاد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصمیم جدید فیفا در نحوه رتبه‌بندی تیم‌های هم‌امتیاز، باعث شده برخی کارشناسان نسبت به تکرار اتفاقات تلخ گذشته در جام جهانی هشدار دهند؛ اتفاقاتی مانند «رسوایی خیخون» در جام جهانی ۱۹۸۲ که پس از دیدار آلمان غربی و اتریش، تغییراتی اساسی در شیوه برگزاری مسابقات ایجاد کرد. در آن مسابقه، آلمان غربی با پیروزی یک بر صفر مقابل اتریش صعود هر دو تیم را قطعی کرد و پس از گل زودهنگام، دو تیم تلاش چندانی برای تغییر نتیجه نکردند؛ اتفاقی که حذف الجزایر و اعتراض‌های گسترده را به دنبال داشت و باعث شد فیفا از آن پس زمان برگزاری دیدارهای پایانی گروه‌ها را همزمان کند.

اکنون با آغاز مرحله دوم جام جهانی ۲۰۲۶، نگرانی‌ها بار دیگر افزایش یافته است. فیفا در این دوره برای تعیین رتبه تیم‌های هم‌امتیاز، اولویت را به نتایج رودررو داده و تفاضل گل را از نخستین معیارها حذف کرده است؛ تغییری که برخی معتقدند می‌تواند انگیزه تیم‌ها برای بازی هجومی را کاهش دهد. برای نمونه، در برخی گروه‌ها ممکن است یک تساوی برای هر دو تیم نتیجه‌ای ایده‌آل باشد و مسیر صعودشان را هموار کند. همین شرایط باعث شده بازارهای شرط‌بندی نیز احتمال برخی نتایج مساوی را بالا ارزیابی کنند.

منتقدان معتقدند این وضعیت می‌تواند مسابقاتی مشابه دیدار معروف آلمان غربی و اتریش را رقم بزند؛ مسابقاتی که بدون تخلف آشکار، اما با انگیزه‌های مشترک دو تیم، جذابیت رقابت را زیر سؤال بردند. از سوی دیگر، برگزاری برخی دیدارها با حضور تیم‌های صعودکرده مقابل تیم‌های حذف‌شده نیز نگرانی‌هایی درباره کاهش کیفیت مسابقات ایجاد کرده است. به باور منتقدان، فیفا با افزایش تعداد تیم‌ها و تغییر قوانین باید مراقب باشد که جذابیت رقابت‌ها قربانی مسائل اقتصادی و تجاری نشود.

منبع: قدس آنلاین

برچسب ها: جام جهانی 2026 ، جام جهانی فوتبال ، تبانی در فوتبال
خبرهای مرتبط
بررسی عملکرد کریستیانو در ۱۰ بازی اخیر پرتغال + فیلم
منتخبی از جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ و نخستین بازی ایران
صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم
از ۷۰ هزار دلار تا رؤیای ۳۰۰ هزار دلاری / درآمد داوران جام جهانی ۲۰۲۶ چقدر است؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
خیلی دوست دارم یه سری بمب گذاری و ترور در طول جام جهانی تو آمریکا انجام بشه.
۰
۰
پاسخ دادن
به پاسخ‌های هوش مصنوعی اعتماد کنیم یا نه؟
چرا کودک با وجود اسباب‌بازی‌های زیاد، خوشحال نیست؟
وقتی خطر نزدیک بود، آنها نزدیک‌تر ایستادند
از گاندی تا کارلایل، همه مرید حسین (ع)
آخرین اخبار
به پاسخ‌های هوش مصنوعی اعتماد کنیم یا نه؟
وقتی خطر نزدیک بود، آنها نزدیک‌تر ایستادند
چرا کودک با وجود اسباب‌بازی‌های زیاد، خوشحال نیست؟
از گاندی تا کارلایل، همه مرید حسین (ع)
نگرانی از تکرار تبانی‌های تاریخی در جام جهانی ۲۰۲۶
اشک‌هایت را بگذار برای استوری اینستاگرام/ چرا نسل زد از تراپی خوشش نمی‌آید؟
هنرِ پیوند؛ چرا اصلاح رابطه از هر عبادتی بالاتر است؟
بذر انحراف مجاهدین از سال۴۴ کاشته شد
فروپاشی توهم «اسرائیل قوی» با دهن لقی‌های ترامپ
حق‌الناس‌هایی که باعث بروز اختلافات و جدایی‌ها می‌شود
از کربلا تا نسل زد/ نگاهی به زندگی کوتاه اما الهام‌بخش نوجوان کربلا
پرچم‌هایی به رنگ ارادت؛ بازخوانی هنرِ عزاداری در کوچه و بازار اصفهان
ترامپ و ونس در نقش ابراهیم ذوالفقاری
روشنگری کلید تفاهم ملی
جنوب لبنان؛ باتلاق عمیق رژیم صهیونی
کلیدی‌ترین تاکتیک‌ جنگ شناختی مشترک عمربن سعد و ترامپ
ماده‌ای که تمام مدارک ترور و قتل را از بین می‌برد
هالیوود چگونه شکست‌های نظامی آمریکا را پیروزی جلوه می‌دهد؟
نظامیان قاجار چقدر حقوق می‌گرفتند؟
تحقیقات آمازون از مهندسان زیرآب‌زن
آوازه‌خون بود و واسه تو روضه‌خون شد/بررسی نغمه‌های عاشورایی چهره‌های نام‌آشنای موسیقی
۱۰ دقیقه خوابِ بیشتر، کلی خرجِ بیشتر!
خواهید دید که قدرت و ثروت، دشمن را از سقوط نجات نمی‌دهد
اعتبار از دست‌رفته واشنگتن در ایالات متحده
چرا ترامپ هنوز از آن مرد می‌گوید؟
نسبت ما و پیام تاریخی آیت‌الله خامنه‌ای