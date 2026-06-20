۵ تن بر اثر درگیری ملکی در روستایی اطراف شیراز مجروح و ۵ نفر از عوامل نزاع دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در یکی از روستاهای اطراف شهر شیراز، ماموران انتظامی کلانتری ۳۳ گویم سریعا به محل مورد نظر اعزام شدند.
او افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد چند نفر به علت اختلاف ملکی با یکدیگر درگیر شدهاند و بر اثر درگیری با چوب و سنگ ۵ نفر از طرفین دعوا مجروح شده است.
فرمانده انتظامی شیراز گفت: با اقدامات پلیسی هر ۵ نفر از افراد دخیل در درگیری دستگیر و به مقر انتظامی انتقال شدند و دستگیری دیگر افراد متواری در دستور کار قرار دارد.
او بیان کرد: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روزی تلاش میکند و از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند.
منبع: پلیس فارس