کاروان ژیمناستیک هنری زنان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا روانه چین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کاروان ژیمناستیک هنری زنان ایران، باکداد امروز تهران را به مقصد چین ترک کرد تا در رقابت‌های قهرمانی ژیمناستیک هنری زنان آسیا حضور پیدا کند.

پارمین روح‌بخشی، هنگامه هدایتی و نرگس هواشم در رده سنی بزرگسالان و کارین کمانگر در رده سنی جوانان نمایندگان ایران در این مسابقات خواهند بود.

سیده ژاله تقوایی به عنوان سرمربی هدایت این تیم را بر عهده دارد و محبوبه محمدخانی نیز به عنوان داور در رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

این حضور، نخستین اعزام دختران ایران در رشته ژیمناستیک هنری به مسابقات رسمی آسیایی پس از انقلاب محسوب می‌شود؛ اتفاقی تاریخی برای ژیمناستیک هنری زنان ایران و گامی مهم برای حضور بیشتر در میادین بین‌المللی.

برچسب ها: ژیمناستیک ، تیم ژیمناستیک
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