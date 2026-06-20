افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت محصولات شوینده کشور از ابتدای سال/ افزایش قیمت دوباره در راه است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایرانژاد - حسام بیگدلو، دبیر انجمن تولیدکنندگان مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی، فشار مضاعفی بر صنعت شوینده وارد کرده است
دبیر انجمن تولیدکنندگان مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی با اشاره به آخرین وضعیت قیمت محصولات شوینده گفت: در ابتدای سال جاری، افزایش قیمت محصولات این صنعت اعمال شد؛ بهگونهای که از ۱۵ اردیبهشتقیمت پودرهای شوینده بهطور متوسط ۲۰ درصد و مایعات شوینده حدود ۳۰ درصد افزایش یافت.
بیگدلو افزود: قیمت مواد اولیه پتروشیمی تأثیر مستقیمی بر هزینههای تولید محصولات شوینده دارد. در حالی که انتظار میرفت قیمت مواد اولیه با هماهنگیهای انجامشده و سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش نیابد، اما هفته گذشته شاهد رشد قیمت محصولات پتروشیمی بودیم که فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی با تأکید بر شرایط اقتصادی جامعه و ضرورت حمایت از مصرفکنندگان اظهار کرد: تولیدکنندگان مواد شوینده شرایط مردم را درک میکنند و تلاش دارند از هرگونه افزایش قیمت غیرضروری جلوگیری شود. به همین دلیل، هفته گذشته برخی واحدهای تولیدی از خرید مواد اولیه از بورس کالا خودداری کردند تا وضعیت بازار و سیاستهای قیمتگذاری در هفته جاری مشخص شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی خاطرنشان کرد: فعالان این صنعت امیدوارند با اتخاذ تدابیر مناسب، ثبات بیشتری در بازار مواد اولیه ایجاد شود تا ضمن حفظ تولید، از تحمیل هزینههای بیشتر به مصرفکنندگان نیز جلوگیری شود.