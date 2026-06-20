استاندار تهران با اعلام آغاز رسمی دور دوم سفر‌های شهرستانی از پردیس، گفت: از مجموع ۹۲ مصوبه سفر نخست به این شهرستان، ۴۷ مصوبه به‌طور کامل اجرا شده و برای تأمین زمین طرح‌های آموزشی، درمانی و ورزشی باقی‌مانده، مهلت یک‌ماهه تعیین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان در حاشیه دور دوم سفر‌های شهرستانی در پردیس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دور دوم سفر‌های شهرستانی استان تهران به‌صورت رسمی از پردیس آغاز شد تا روند اجرای مصوبات سفر نخست و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به‌طور میدانی ارزیابی شود.

وی افزود: در سفر ۱۷ خردادماه سال گذشته به شهرستان پردیس، پس از برگزاری جلسات متعدد و انجام بازدید‌های میدانی، ۹۲ مصوبه عمدتاً در حوزه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سرانه‌های عمومی به تصویب رسید.

استاندار تهران گفت: بخش مهمی از این مصوبات به افزایش سرانه‌های آموزشی در مقاطع مختلف، احداث و تکمیل مدارس، توسعه خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت، ایجاد مراکز درمانی و افزایش فضا‌های ورزشی اختصاص داشت.

معتمدیان ادامه داد: احداث سالن‌های ورزشی چندمنظوره و زمین‌های چمن در نقاط مختلف شهرستان، همچنین اجرای طرح‌های مرتبط با آب، فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها، از دیگر محور‌های مصوبات سفر نخست به پردیس بود.

وی با اشاره به نتایج ارزیابی انجام‌شده تصریح کرد: از مجموع ۹۲ مصوبه، بیش از ۴۷ مصوبه به‌طور کامل اجرا و اجرای بخشی از مصوبات باقی‌مانده نیز به دلیل برخی موانع با تأخیر مواجه شده است.

استاندار تهران افزود: در حوزه مدرسه‌سازی، منابع مالی تأمین و در اختیار مجموعه نوسازی مدارس قرار گرفته، اما برخی پروژه‌ها به دلیل واگذار نشدن زمین وارد مرحله اجرایی نشده‌اند. در طرح‌های بهداشتی و درمانی نیز منابع مورد نیاز در اختیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار گرفته، اما نبود زمین مانع آغاز عملیات شده است.

معتمدیان گفت: در حوزه ورزش و جوانان نیز اعتبار تخصیص یافته است، اما به دلیل تأمین نشدن زمین، اقدامات اجرایی متناسب با برنامه پیش نرفته است.

وی اظهار کرد: در این جلسه ضمن قدردانی از دستگاه‌هایی که به تعهدات خود عمل کرده‌اند، برای دستگاه‌های دارای عقب‌ماندگی ضرب‌الاجل تعیین شد تا حداکثر ظرف یک ماه، زمین مورد نیاز پروژه‌ها از طریق شرکت عمران پردیس، اداره‌کل راه و شهرسازی و در صورت وجود ظرفیت، شهرداری‌ها تأمین شود.

استاندار تهران ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز مکلف شد اعتبارات مورد نیاز طرح‌های باقی‌مانده را در اسرع وقت تخصیص دهد تا عقب‌ماندگی ایجادشده در برخی حوزه‌ها با سرعت جبران شود.

معتمدیان از حضور مجدد خود در پردیس طی ماه آینده خبر داد و افزود: در سفر بعدی، مدیران دستگاه‌های مسئول باید گزارش دقیق اقدامات انجام‌شده و روند تأمین زمین و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها را ارائه کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال وقوع ترک فعل در اجرای مصوبات گفت: تیم بازرسی مأمور بررسی عملکرد دستگاه‌ها شده است و چنانچه کوتاهی یا ترک فعل مدیریتی احراز شود، با دستگاه یا مدیر مربوط برخورد جدی خواهد شد.

استاندار تهران هدف از دور دوم سفر‌های شهرستانی را ارزیابی میزان تحقق مصوبات عنوان کرد و گفت: در این مرحله، مصوبات اجراشده، دلایل تأخیر طرح‌های باقی‌مانده و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها بررسی می‌شود و در مواردی که نیازمند تصمیم‌گیری یا صدور دستور باشد، تصمیمات لازم در همان شهرستان اتخاذ خواهد شد.

برچسب ها: پردیس ، استاندار تهران
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