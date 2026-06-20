شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم سوگواری ماه محرم در شهرستان صالح آباد شهرستان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین شب از مراسم پرفیض سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، با نام و یاد حبیب بن مظاهر اسدی؛ آن پیرِ وفادار و اسوه بصیرت و غیرت، و حضرت عبدالله بن حسن (ع)؛ کودک یازده ساله و مظلومِ امام حسن مجتبی (ع)، در مسجد ابوالفضل العباس (ع) شهرستان صالح آباد استان همدان برگزار شد. در این شب جانسوز و پرشور، عاشقان و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) در فضایی آکنده از شور حسینی و شعور عاشورایی گرد هم آمدند تا بار دیگر با آرمان‌های کربلا تجدید بیعت کنند. در شبی که نام وفاداری حبیب و مظلومیت عبدالله بن حسن بر تارک مجلس می‌درخشید، نوای «لبیک یا حسین» در میان خیل عزاداران طنین‌انداز شد و دل‌های سوخته را روانه دشت کربلا ساخت. این آیین معنوی با شعار پرصلابت «در خیمه حسینیم، خون‌خواه و جان‌فداییم» و همراه با پذیرایی از عزاداران حسینی برگزار شد.
شهروند خبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزایی - همدان

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گزارش تصویری از مراسم سوگواری محرمی در صالح آباد

مراسم سوگواری محرمی در صالح آباد

مراسم سوگواری محرمی در صالح آباد

گزارش تصویری از مراسم سوگواری محرمی در صالح آباد

گزارش تصویری از مراسم سوگواری محرمی در صالح آباد

مراسم سوگواری محرمی در صالح آباد

گزارش تصویری از مراسم سوگواری محرمی در صالح آباد

مراسم سوگواری محرمی در صالح آباد

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برچسب ها: ماه محرم ، سوگواری محرمی ، امام حسین(ع)
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