شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم سوگواری ماه محرم در شهرستان صالح آباد شهرستان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین شب از مراسم پرفیض سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، با نام و یاد حبیب بن مظاهر اسدی؛ آن پیرِ وفادار و اسوه بصیرت و غیرت، و حضرت عبدالله بن حسن (ع)؛ کودک یازده ساله و مظلومِ امام حسن مجتبی (ع)، در مسجد ابوالفضل العباس (ع) شهرستان صالح آباد استان همدان برگزار شد. در این شب جانسوز و پرشور، عاشقان و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) در فضایی آکنده از شور حسینی و شعور عاشورایی گرد هم آمدند تا بار دیگر با آرمان‌های کربلا تجدید بیعت کنند. در شبی که نام وفاداری حبیب و مظلومیت عبدالله بن حسن بر تارک مجلس می‌درخشید، نوای «لبیک یا حسین» در میان خیل عزاداران طنین‌انداز شد و دل‌های سوخته را روانه دشت کربلا ساخت. این آیین معنوی با شعار پرصلابت «در خیمه حسینیم، خون‌خواه و جان‌فداییم» و همراه با پذیرایی از عزاداران حسینی برگزار شد.

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منبع: حسن میرزایی - همدان

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