باشگاه خبرنگاران جوان - اعظم کریمی، مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان، در پنل تخصصی این اداره کل در گردهمایی مسئولان امور جوانان سراسر کشور، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه اجرای برنامههای حوزه جوانان، گفت: اگر نتوانیم خود را متناسب با نیازها و اقتضائات نسل جدید بهروز کنیم و برنامهها را با انعطافپذیری بیشتری پیش ببریم، عملاً خروجی مؤثری از فعالیتهای حوزه جوانان حاصل نخواهد شد.
وی با قدردانی از تلاش معاونان امور جوانان استانها در اجرای طرحهای مختلف، بهویژه طرح «مهارتآموزی تا اشتغال (مهتا)»، اظهار کرد: امروز دیگر زمان برگزاری برنامهها و رویدادهای صرفاً نمایشی گذشته است و دولت چهاردهم نیز به دنبال اقدامات فرمایشی و بدون نتیجه نیست. آنچه اهمیت دارد، خروجی و اثرگذاری برنامههاست و تمامی رویدادها باید دارای محتوای مشخص، اهداف روشن و نتایج قابل ارزیابی باشند.
کریمی با اشاره به ضرورت توجه به ایدههای نو و حمایت از افراد خلاق در اجرای طرحهای ملی افزود: در فرآیند داوری و انتخاب طرحهای ملی باید به صاحبان ایده و طرحهای نوآورانه توجه ویژه شود و از بهکارگیری عناوین اغراقآمیز و غیرواقعی در گزارشها و برنامهها پرهیز شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به شهرستانها و مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد و افزود: برنامههای حوزه جوانان نباید صرفاً در مراکز استانها متمرکز شود، بلکه لازم است ظرفیتهای شهرستانها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. توسعه نشاط اجتماعی در مناطق مختلف کشور، بهویژه شهرستانها، از رویکردهای اصلی دولت در حوزه جوانان است.
کریمی در ادامه، اجرای طرح «شهید باقری» در حوزه مهارتآموزی تا اشتغال جوانان را از مهمترین برنامههای سال جاری عنوان کرد و گفت: این طرح در سال جاری با آسیبشناسی دقیق و با قوت بیشتری دنبال خواهد شد. استانها باید در انتخاب مجریان، بهویژه سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه اشتغال و کارآفرینی، دقت بیشتری داشته باشند تا اهداف طرح به شکل مطلوب محقق شود.
وی با اشاره به اهمیت موضوع «احصای شغلی» در اجرای طرحهای اشتغالمحور تصریح کرد: شناسایی فرصتهای واقعی شغلی و ارتباط مؤثر با بنگاههای اقتصادی از الزامات اصلی این طرح است و استانها باید با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند. همچنین مستندسازی دقیق اقدامات و ثبت اطلاعات در سامانههای تخصصی حوزه جوانان باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی درباره برنامههای غنی سازی اوقات فراغت جوانان نیز اظهار کرد: دستورالعملهای جدید این حوزه با رویکردی بهروز، متنوع و مبتنی بر نیازهای نسل جدید تدوین شده است. در این برنامهها، تقویت نشاط اجتماعی، افزایش همبستگی خانوادگی، ارتقای تابآوری اجتماعی، توسعه مهارتهای کار گروهی و ارتقای سواد رسانهای مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
کریمی با تأکید بر اهمیت «روایت پیشرفت و اقتدار» در برنامههای سال جاری گفت: برنامههای مرتبط با روایت پیشرفت باید با معرفی ظرفیتهای فناورانه، علمی، صنعتی و دانشبنیان استانها، زمینه تقویت حس تعلق و امید اجتماعی در میان جوانان را فراهم کند.
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان در پایان، بر ضرورت ارسال بهموقع مستندات، ثبت اطلاعات در سامانههای تخصصی و اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی تأکید کرد و گفت: تخصیص اعتبارات و ارزیابی عملکرد استانها بر اساس مستندات و گزارشهای دقیق انجام خواهد شد.