باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور در نشست خبری پروژه «دستیار هوش مصنوعی» با اشاره به موفقیت فاز نخست این طرح، گفت: معاونت علمی پیش از تکمیل پروژه‌ها، تا ۹۰ درصد تعهدات مالی خود را به مجریان پرداخت کرده است تا روند توسعه این پروژه ملی با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: با وجود چالش‌هایی همچون اختلالات اینترنتی و شرایط خاص کشور در ماه‌های گذشته، اغلب دانشگاه‌های مشارکت‌کننده توانسته‌اند مطابق برنامه زمان‌بندی، تعهدات خود را تا ۱۵ تیرماه عملیاتی کنند.

به گفته افشین، دانشگاه‌هایی که از برنامه عقب بمانند، تا زمان انجام کامل تعهدات خود وارد قرارداد‌های جدید نخواهند شد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با تشریح سازوکار فاز دوم پروژه دستیار هوش مصنوعی گفت: در مرحله جدید، ۷۰ درصد هزینه‌ها از سوی معاونت علمی و ۳۰ درصد از سوی وزارتخانه متقاضی تأمین می‌شود. این مدل با هدف افزایش مشارکت و تعهد دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است.

وی تأکید کرد: معاونت علمی با محدودیت مالی مواجه نیست، اما معتقد است دستگاهی که خواهان بهره‌برداری از پروژه است باید در تأمین هزینه‌ها نیز سهیم باشد. از این رو، ادامه همکاری تنها در صورتی امکان‌پذیر است که وزارتخانه مربوطه رسماً حمایت خود از پروژه را اعلام کند.

افشین ادامه داد: از ۱۵ تیرماه، قرارداد‌های جدید تنها با دو شرط تمدید خواهند شد؛ نخست اینکه دانشگاه و دستگاه اجرایی به تعهدات قبلی خود عمل کرده باشند و دوم اینکه وزارتخانه مربوطه با ارسال نامه رسمی، مشارکت ۳۰ درصدی خود را در پروژه بپذیرد و سهم اولیه خود را پرداخت کند.

وی با اشاره به برنامه بلندمدت این طرح اظهار کرد: در سال آینده نسبت مشارکت مالی تغییر خواهد کرد و ۷۰ درصد هزینه‌ها بر عهده وزارتخانه‌ها و ۳۰ درصد بر عهده معاونت علمی خواهد بود. در ادامه نیز دستگاه‌ها باید به مرحله‌ای برسند که بتوانند پروژه را به‌صورت مستقل دنبال کنند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با بیان اینکه هدف نهایی این طرح تبدیل فناوری به ارزش افزوده و ثروت است، گفت: دستیار‌های هوش مصنوعی نباید صرفاً پروژه‌هایی نمایشی باشند، بلکه باید به ابزاری برای افزایش بهره‌وری و بهبود فرآیند تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شوند.

افشین در بخش دیگری از سخنان خود به نمونه‌های موفق هوشمندسازی در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: قرارداد هوشمندسازی دو مجموعه ۳۷ حلقه چاه نفت به‌تازگی منعقد شده و عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز می‌شود. این تجربه نشان می‌دهد که هوشمندسازی می‌تواند آثار اقتصادی قابل‌توجهی در صنایع مختلف ایجاد کند.

وی افزود: وزارتخانه‌هایی مانند نفت، جهاد کشاورزی، علوم، صمت، میراث فرهنگی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از داده و هوش مصنوعی، کیفیت تصمیم‌گیری و بهره‌وری خود را ارتقا دهند.

افشین همچنین از شکل‌گیری قرارداد‌های سه‌جانبه میان معاونت علمی، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: این سازوکار ضمن رفع موانع اجرایی و قراردادی، موجب می‌شود نیاز‌های واقعی دستگاه‌ها در طراحی و توسعه خدمات هوش مصنوعی لحاظ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای پروژه دستیار هوش مصنوعی طی یک سال گذشته علاوه بر نتایج کاربردی، به تقویت هسته‌های پژوهشی، دانشجویی و علمی حوزه هوش مصنوعی در دانشگاه‌های کشور نیز کمک کرده و آثار مثبت آن در توسعه ظرفیت‌های علمی کشور قابل مشاهده است.