باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- غریب سجادی در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان با تأکید بر اهمیت سوادآموزی در توسعه جوامع اظهار کرد: تا زمانی که در حوزه آموزش و ارتقای سطح سواد موفق عمل نکنیم و آمار بی‌سوادی کاهش نیابد، دستیابی به توسعه پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: موضوع سوادآموزی نیازمند هم‌اندیشی و همکاری همه دستگاه‌ها است و باید شیوه‌های جدید آموزشی مورد بازبینی قرار گیرد تا بتوان جامعه هدف را بهتر تحت پوشش قرار داد.

سجادی با اشاره به ضرورت شناسایی افراد بی‌سواد گفت: در گام نخست باید افراد بی‌سواد به‌صورت دقیق شناسایی شوند و در این زمینه می‌توان از ظرفیت بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌هایی که ارتباط بیشتری با جامعه هدف دارند، از جمله نهادهای حمایتی و شبکه بهداشت، استفاده کرد.

وی ادامه داد: پس از شناسایی، نحوه ارتباط‌گیری با این افراد بسیار مهم است و باید با استفاده از راهکارهای مناسب، آنان را برای حضور در دوره‌های سوادآموزی تشویق و ترغیب کرد.

فرماندار سنندج با تأکید بر اجرای کامل قوانین و سیاست‌های حمایتی و تشویقی در حوزه سوادآموزی تصریح کرد: قوانین و ظرفیت‌های مناسبی در این حوزه وجود دارد، اما متأسفانه در برخی موارد از آن‌ها به‌درستی استفاده نمی‌شود و تمامی دستگاه‌ها باید وظایف خود را در این زمینه به‌طور کامل انجام دهند.

وی با اشاره به آمارهای موجود در شهرستان گفت: در حال حاضر ۲۹۷ آموزش‌دهنده در حوزه سوادآموزی در شهرستان سنندج فعالیت دارند و بر اساس آمارها، حدود ۲۵۰۰ نفر در رده سنی زیر ۴۹ سال بی‌سواد هستند که این جمعیت، بخشی از نیروی فعال و پویای جامعه محسوب می‌شود.

سجادی افزود: نباید آموزش صرفاً به خواندن و نوشتن محدود شود، بلکه لازم است مهارت‌های زندگی نیز در کنار سوادآموزی به افراد آموزش داده شود، چرا که کسب این مهارت‌ها نیاز اساسی همه اقشار جامعه است.

فرماندار سنندج همچنین با اشاره به وضعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۴۶ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در شهرستان شناسایی شده‌اند که عمدتاً در مناطق کم‌برخوردار زندگی می‌کنند و این موضوع نگران‌کننده است.

وی افزود: تاکنون ۴۰ نفر از این دانش‌آموزان مجدداً جذب چرخه آموزش شده‌اند و لازم است با تقویت ارتباط‌گیری با خانواده‌ها و رفع موانع موجود، زمینه بازگشت سایر دانش‌آموزان به مدرسه نیز فراهم شود.

فرماندار سنندج در پایان بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای کاهش بی‌سوادی، جلوگیری از ترک تحصیل و ارتقای سطح آگاهی و مهارت‌های شهروندان تأکید کرد.