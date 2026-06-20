باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز ساعدی اظهار کرد: این حمایت‌ها با هدف افزایش دسترسی افراد ‏تحت پوشش به فرصت‌های تحصیلی، تسهیل فرآیند ادامه تحصیل، ارتقای دانش و مهارت‌های علمی و فنی گروه‌های هدف و تحقق ‏عدالت اجتماعی ارائه می‌شود‎. ‎

وی افزود: تحصیل و کسب مهارت‌های تخصصی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توانمندسازی افراد تحت پوشش بهزیستی است و این سازمان ‏تلاش می‌کند با کاهش موانع اقتصادی، زمینه بهره‌مندی جامعه هدف از فرصت‌های برابر آموزشی را فراهم کند‎. ‎

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی استان کردستان ادامه داد: دانشجویان دارای معلولیت، دانشجویانی که سرپرست خانوار ‏آنان دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید است، زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان، همچنین فرزندان تحت حمایت سازمان اعم از ‏مقیم مراکز شبانه‌روزی، انتقال‌یافتگان به زندگی مستقل و امدادبگیران از جمله گروه‌هایی هستند که از این حمایت‌ها برخوردار ‏می‌شوند‎. ‎

ساعدی با اشاره به نحوه پرداخت کمک‌هزینه‌های تحصیلی گفت: میزان حمایت‌های ارائه‌شده بر اساس دهک درآمدی خانوار و مقطع ‏تحصیلی دانشجویان تعیین می‌شود تا امکان ادامه تحصیل برای تمامی افراد واجد شرایط فراهم شود‎. ‎

وی تأکید کرد: بهزیستی با توسعه حمایت‌های آموزشی و تحصیلی، زمینه ارتقای سطح علمی، افزایش مهارت‌های تخصصی و در ‏نهایت اشتغال پایدار و حضور مؤثر جامعه هدف در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی را دنبال می‌کند‎. ‎

منبع:اداره کل بهزیستی استان کردستان