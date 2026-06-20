باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز ساعدی اظهار کرد: این حمایتها با هدف افزایش دسترسی افراد تحت پوشش به فرصتهای تحصیلی، تسهیل فرآیند ادامه تحصیل، ارتقای دانش و مهارتهای علمی و فنی گروههای هدف و تحقق عدالت اجتماعی ارائه میشود.
وی افزود: تحصیل و کسب مهارتهای تخصصی از مهمترین مؤلفههای توانمندسازی افراد تحت پوشش بهزیستی است و این سازمان تلاش میکند با کاهش موانع اقتصادی، زمینه بهرهمندی جامعه هدف از فرصتهای برابر آموزشی را فراهم کند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی استان کردستان ادامه داد: دانشجویان دارای معلولیت، دانشجویانی که سرپرست خانوار آنان دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید است، زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان، همچنین فرزندان تحت حمایت سازمان اعم از مقیم مراکز شبانهروزی، انتقالیافتگان به زندگی مستقل و امدادبگیران از جمله گروههایی هستند که از این حمایتها برخوردار میشوند.
ساعدی با اشاره به نحوه پرداخت کمکهزینههای تحصیلی گفت: میزان حمایتهای ارائهشده بر اساس دهک درآمدی خانوار و مقطع تحصیلی دانشجویان تعیین میشود تا امکان ادامه تحصیل برای تمامی افراد واجد شرایط فراهم شود.
وی تأکید کرد: بهزیستی با توسعه حمایتهای آموزشی و تحصیلی، زمینه ارتقای سطح علمی، افزایش مهارتهای تخصصی و در نهایت اشتغال پایدار و حضور مؤثر جامعه هدف در عرصههای مختلف اجتماعی و اقتصادی را دنبال میکند.
منبع:اداره کل بهزیستی استان کردستان