مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با تاکید بر لزوم عبور از الگو‌های سنتی مدیریتی و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشران، گفت: هدف ما تبدیل شهر فرودگاهی به یک «قطب نوآوری» در صنعت هوانوردی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز (شنبه، ۳۰ خردادماه) در راستای پیشبرد اهداف تحول دیجیتال و ارتقای زیرساخت‌های فناورانه، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و صندوق نوآوری و شکوفایی کشور برگزار شد.

با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و صندوق نوآوری و شکوفایی کشور، گامی استراتژیک در مسیر هوشمندسازی و فناوری شهر فرودگاهی امام برداشته شد.

رامین کاشف‌آذر در این مراسم اظهار داشت: امضای این تفاهم‌نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی، مسیر ما را برای جذب ایده‌های برتر، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بومی‌سازی فناوری‌های پیچیده هموار می‌کند.

وی بیان‌داشت: ما به دنبال آن هستیم که هرگونه بهینه‌سازی در عملیات فرودگاهی، از مدیریت ترافیک مسافران تا هوشمندسازی خدمات، بر پایه نوآوری‌های کاربردی و علمی باشد.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود: این همکاری به ما کمک می‌کند تا علاوه بر کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی، محیطی جذاب برای متخصصان و استارتاپ‌های حوزه ICT و لجستیک ایجاد کنیم تا ایده‌های آنها در مقیاس واقعی در دروازه هوایی کشور به خدمت گرفته شود.

اصغر نورالله‌زاده، مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست، آمادگی این صندوق را برای حمایت مالی و مشاوره‌ای از پروژه‌های فناورانه‌ای که منجر به بهره‌وری و افزایش کیفیت خدمات در شهر فرودگاهی می‌شود، اعلام کرد.

این تفاهم‌نامه نقطه آغازین یک همکاری جامع برای تجاری‌سازی فناوری‌های نوین در محیط فرودگاهی است که در راستای تبدیل شدن به یک «فرودگاه نسل چهارم» و هوشمند، گامی کلیدی محسوب می‌شود.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، فرودگاه
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