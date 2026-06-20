باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس مصوبه امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، باتوجهبه شرایط اقتصادی فعلی کشور که منجر به کاهش بودجه و درآمد بسیاری از باشگاهها شده است، تغییراتی در سهمیه خارجی تیمهای لیگ برتری در فصل آینده ایجاد شد.
برایناساس سهمیه نفرات خارجی از ۱+۷ به ۴ تغییر کرد. البته اگر بازیکنان خارجی فعلی باشگاهها برای فصل آینده نیز با آنها قرارداد داشته باشند، استفاده از نفرات خارجی بیش از سقف موجود مانعی ندارد اما تمدید قرارداد خارجیها مطابق دستورالعمل جدید است.
بهاینترتیب اگر باشگاهها ۴ بازیکن خارجی دارای قرارداد داشته باشند، میتوانند نفرات دیگری را هم به فهرست خود اضافه کنند اما اگر برای فصل آینده تعداد خارجیهای دارای قراردادشان کمتر از ۴ نفر باشد، باید این سقف را رعایت کنند.
همچنین الزامیبودن اختصاص حداقل یک سهیمه به بازیکن آسیایی در فهرست نفرات خارجی تیمها(۱+۷) در دستورالعمل جدید برداشته شد.
منبع: سایت فدراسیون فوتبال