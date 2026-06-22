دبیر انجمن حبوبات گفت: با توجه به میزان واردات، مشکلی در تامین حبوبات ایام محرم نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید عبدی افتخاری دبیر انجمن حبوبات کشور گفت: با توجه به شرایط مساعد بارندگی، پیش بینی می شود که امسال برداشت حبوبات وضعیت مناسبی داشته باشد.

وی با بیان اینکه مشکلی در تامین حبوبات ایام‌ محرم نداریم، افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار تن حبوبات در دبی است که ورود آن به کشور در تنظیم بازار نقش موثری دارد.

افتخاری با بیان اینکه مشکلی در واردات و ثبت سفارش حبوبات نداریم، اظهار کرد: با توجه به مصوبه جنگ، تمامی واردکنندگان می‌توانند با قبض انبار و کوتاژ واردات را انجام دهند و همواره محدودیتی در ثبت سفارش وجود ندارد، حتی در استان های مرزی واردات کوله بری آزاد است.

دبیر انجمن حبوبات کشور با بیان اینکه ۷۰ درصد حبوبات از تولید داخل و ۳۰ درصد واردات تامین می شود، گفت: با توجه به شرایط مساعد واردات و وضعیت سال آبی و تولید سال قبل، قیمت حبوبات از جمله لوبیا چیتی به رغم افزایش ۲ برابری نرخ ارز حداکثر با نرخ ۳۰۰ هزار تومان در بازار عرضه شد.