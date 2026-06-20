کارشناس بیماری‌های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: افراد دارای فشار خون به خصوص در شرایط بحران از مصرف غذا‌های چرب و شور پرهیز کنند.

یاشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم- معصومه قشقایی کارشناس بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: افراد دارای فشار خون باید بیشتر از سایر افراد مراقب سلامتی خود باشند. بیماران مبتلا به فشار خون لیست اقلام مصرفی دارو و مشخصات آن را داخل یک کیف دم دستی به اندازه مصرف ۳ تا ۷ روز همراه داشته باشد.

به گفته وی، افراد مبتلا به عارضه فشار خون باید در شرایط بحران یک دستگاه فشار سنج دیجیتال به همراه داشته باشند. 

 قشقایی تاکید کرد: در شرایط بحران ، افراد از مصرف غذاهای چرب و شور پرهیز کنند و در منزل قدم بزنند. 

وی ادامه داد: مدیریت فشار خون در شرایط بحران از روال عادی خارج می شود.

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برچسب ها: فشار خون ، بیماری غیر واگیر
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
خوردن نمک و روغن با هم = گرفتگی عروق قلب
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