یاشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم- معصومه قشقایی کارشناس بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: افراد دارای فشار خون باید بیشتر از سایر افراد مراقب سلامتی خود باشند. بیماران مبتلا به فشار خون لیست اقلام مصرفی دارو و مشخصات آن را داخل یک کیف دم دستی به اندازه مصرف ۳ تا ۷ روز همراه داشته باشد.

به گفته وی، افراد مبتلا به عارضه فشار خون باید در شرایط بحران یک دستگاه فشار سنج دیجیتال به همراه داشته باشند.

قشقایی تاکید کرد: در شرایط بحران ، افراد از مصرف غذاهای چرب و شور پرهیز کنند و در منزل قدم بزنند.

وی ادامه داد: مدیریت فشار خون در شرایط بحران از روال عادی خارج می شود.