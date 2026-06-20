مربی تیم ملی فوتبال ایران نسبت به شرایط حضور این تیم در جام جهانی از فیفا انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رحمان رضایی مربی تیم ملی فوتبال ایران در گفت‌وگو با روزنامه گاتزتا دلو اسپورت درباره حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار کرد: فیفا باید قاطع‌تر عمل می‌کرد و موضع شفاف‌تری در حمایت از ما می‌گرفت. آنها باید ورود ما به لس‌آنجلس را چند روز قبل از بازی تسهیل می‌کردند تا زمان سازگاری داشته باشیم، نه اینکه مجبورمان کنند بلافاصله بعد از بازی برگردیم.

او با بیان این که امیر قلعه‌نویی این‌ها را به جیانی اینفانتینو گفته، عنوان کرد: چیزی که بیشتر از همه مرا تحت‌تأثیر قرارداد، حمایت هوادارانی بود که از سراسر اروپا و حتی آمریکا آمده بودند. آنها به ما شجاعت دادند و در تمام طول بازی از ما حمایت کردند.

مربی تیم ملی اضافه کرد: همه هواداران در طول بازی به حمایت از تیم پرداختند. حضور در اینجا نشان می‌دهد که ما یک کشور درجه‌دو نیستیم. می‌خواهیم نشان دهیم که در این صحنه با حقوق برابر با دیگران هستیم.

رضایی که خود سابقه بازی در سری‌آ ایتالیا را دارد، در خصوص عملکرد مهدی طارمی در اینترمیلان، گفت: طارمی در ایتالیا چندان خوش‌شانس نبود اما او ستاره ماست و توانایی‌های فوق‌العاده‌ای دارد که در جام جهانی نشان خواهد داد. صعود از گروه، ممکن است و یک اتفاق تاریخی خواهد بود.