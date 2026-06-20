فاصله ۱۴۰ سانتیمتری بین بوته‌های ذرت در مزارع فارس موجب شد سطح زیرکشت این محصول در بهار امسال ۷ برابر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از جهش بی‌سابقه این استان در سطح زیرکشت ذرت دانه‌ای و سیلویی بهاره خبر داد و آن را گامی مؤثر در راستای خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات دانست. 

او با بیان این که سطح زیرکشت این محصول در بهار امسال از ۲۰۷۰ هکتار در مدت مشابه پارسال، به ۱۴ هزار و ۵۸۰ هکتار افزایش یافته است، گفت: این تحول بنیادین با اصلاح آرایش کاشت از ۷۵ به ۱۴۰ سانتی‌متر همراه بوده و نتیجه مستقیم اجرای سیاست‌های نوین ترویجی و مدیریتی در بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: عواملی نظیر ترویج روش‌های نوین آبیاری، استفاده از ارقام میان‌رس و زودرس، کاهش هزینه‌های تولید و تأکید بر نگه داشتن ذرت به صورت دانه‌ای، از جمله عوامل اصلی این جهش تولیدی بوده‌اند. همچنین، ترویج کشت گیاهان علوفه‌ای پاییزه و بهاره نقش مؤثری در پایداری این روند داشته است.

او گفت: رشد ۸۴ درصدی در به‌کارگیری آرایش کاشت جدید (۱۴۰ سانتی‌متری) است که نشان از پذیرش تکنولوژی‌های مدرن توسط کشاورزان استان دارد. این تغییر در آرایش کاشت نه تنها باعث بهینه‌سازی مصرف منابع می‌شود، بلکه با مدیریت بهتر فضای زمین، ظرفیت تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم روند افزایشی و نبود چالش‌های پیش‌بینی‌نشده نظیر قطع برق، سطح نهایی کشت ذرت در استان به رقم بی‌سابقه حداقل ۸۳ هزار هکتار خواهد رسید و تأکید کرد که تحقق این هدف، امنیت غذایی کشور را تقویت کرده و نقش مهمی در جلوگیری از خروج ارز و حمایت از تولید داخلی ایفا می‌کند.

بهجت حقیقی، ذرت را محصولی استراتژیک خواند و با یادآوری نقش آن در تأمین پروتئین حیوانی (از طریق سیلوی علوفه‌ای) و مصرف مستقیم (ذرت دانه‌ای)، افزود: افزایش تولید این محصول، فشار بر بازار خوراک دام را کاهش می‌دهد و از نوسان قیمت گوشت و لبنیات جلوگیری می‌کند؛ همچنین با توجه به هزینه‌های بالای واردات، هرگونه رشد سطح زیرکشت داخلی، ذخایر ارزی کشور را حفظ کرده و پایداری زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع غذایی و دامپروری را تضمین می‌کند.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

برچسب ها: ذرت دانه ای ، ذرت سیلویی ، سطح زیرکشت
خبرهای مرتبط
آغاز برداشت ذرت شیرین در رستم
شیراز؛
کشت ۹۰۰ هکتار ذرت در جهرم
شیراز؛
برداشت ذرت علوفه ای سورگوم در خنج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو؛ گام بلند شیراز برای تکمیل شبکه حمل‌ونقل ریلی
رضا انصاری سرپرست شهرداری صدرا شد
از هشدار به بانوان موتورسیکلت سوار تا توقیف محموله‌های قاچاق در فارس
زنگ خطر جدی برای منابع آبی فارس/پایداری آب شرب به «صرفه‌جویی همگانی» گره خورده است
ثروت آفرینی با گلرنگ؛ ۵۰ تن محصول با کیفیت در آستانه برداشت
پیشروی آرام گرما و میهمانی گرد و خاک در پهنه فارس
افزایش صادرات نفت کافی نیست/ بازگشت منابع ارزی اهمیت دارد
لزوم استقرار سامانه پایش آنلاین و نظارت هوشمند بر فعالیت معادن غرب شیراز
آخرین اخبار
رضا انصاری سرپرست شهرداری صدرا شد
افزایش صادرات نفت کافی نیست/ بازگشت منابع ارزی اهمیت دارد
لزوم استقرار سامانه پایش آنلاین و نظارت هوشمند بر فعالیت معادن غرب شیراز
پیشروی آرام گرما و میهمانی گرد و خاک در پهنه فارس
ثروت آفرینی با گلرنگ؛ ۵۰ تن محصول با کیفیت در آستانه برداشت
اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو؛ گام بلند شیراز برای تکمیل شبکه حمل‌ونقل ریلی
از هشدار به بانوان موتورسیکلت سوار تا توقیف محموله‌های قاچاق در فارس
زنگ خطر جدی برای منابع آبی فارس/پایداری آب شرب به «صرفه‌جویی همگانی» گره خورده است
۷ برابری ذرت فارس در یک بهار؛ رکوردی که با ۱۴۰ سانتیمتر فاصله رقم خورد
درگیری ملکی در حوالی شیراز؛ ۵ تن مصدوم و ۵ نفر دستگیر شدند
تأکید بر احیای ITMC با برنامه توسعه‌ای در کنار تأمین ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی
تعیین تکلیف ۲۵ پرونده صنعتی و معدنی فارس در کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک
کارگاه کابینت‌سازی در مرودشت؛ پاتوق جدید شبکه توزیع برنج تقلبی با بسته‌بندی‌های فریبنده
قزاقستان؛ سکوی ورود به بازار اوراسیا برای تجار ایرانی
آمادگی ۱۲ مجتمع خدمات رفاهی جاده‌ای در کریدور اربعین فارس برای خدمت‌رسانی به زائران 
بیش از ۹۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در فارس در دست احداث است
تعطیلی اماکن تاریخی و موزه‌های فارس در ایام تاسوعا و عاشورا
۵ متخلف آتش‌زدن کاه و کلش در مرودشت به قانون سپرده شدند
هر واحد صنفی یک موکب خدمت‌رسانی است
۸۰ هزار واحد صنفی در شیراز فعال هستند/۹۷ درصد واحدهای صنفی عملکرد مطلوب دارند لید
دستگاه‌های فارس برای فسخ واگذاری اراضی‌های بلاتکلیف اقدام کنند
تولید سالانه ۳۲۰ تن گوشت شترمرغ در واحد‌های پرورش فارس