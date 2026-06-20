باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از جهش بیسابقه این استان در سطح زیرکشت ذرت دانهای و سیلویی بهاره خبر داد و آن را گامی مؤثر در راستای خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات دانست.
او با بیان این که سطح زیرکشت این محصول در بهار امسال از ۲۰۷۰ هکتار در مدت مشابه پارسال، به ۱۴ هزار و ۵۸۰ هکتار افزایش یافته است، گفت: این تحول بنیادین با اصلاح آرایش کاشت از ۷۵ به ۱۴۰ سانتیمتر همراه بوده و نتیجه مستقیم اجرای سیاستهای نوین ترویجی و مدیریتی در بخش کشاورزی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: عواملی نظیر ترویج روشهای نوین آبیاری، استفاده از ارقام میانرس و زودرس، کاهش هزینههای تولید و تأکید بر نگه داشتن ذرت به صورت دانهای، از جمله عوامل اصلی این جهش تولیدی بودهاند. همچنین، ترویج کشت گیاهان علوفهای پاییزه و بهاره نقش مؤثری در پایداری این روند داشته است.
او گفت: رشد ۸۴ درصدی در بهکارگیری آرایش کاشت جدید (۱۴۰ سانتیمتری) است که نشان از پذیرش تکنولوژیهای مدرن توسط کشاورزان استان دارد. این تغییر در آرایش کاشت نه تنها باعث بهینهسازی مصرف منابع میشود، بلکه با مدیریت بهتر فضای زمین، ظرفیت تولید را بهشدت افزایش میدهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس پیشبینی کرد که در صورت تداوم روند افزایشی و نبود چالشهای پیشبینینشده نظیر قطع برق، سطح نهایی کشت ذرت در استان به رقم بیسابقه حداقل ۸۳ هزار هکتار خواهد رسید و تأکید کرد که تحقق این هدف، امنیت غذایی کشور را تقویت کرده و نقش مهمی در جلوگیری از خروج ارز و حمایت از تولید داخلی ایفا میکند.
بهجت حقیقی، ذرت را محصولی استراتژیک خواند و با یادآوری نقش آن در تأمین پروتئین حیوانی (از طریق سیلوی علوفهای) و مصرف مستقیم (ذرت دانهای)، افزود: افزایش تولید این محصول، فشار بر بازار خوراک دام را کاهش میدهد و از نوسان قیمت گوشت و لبنیات جلوگیری میکند؛ همچنین با توجه به هزینههای بالای واردات، هرگونه رشد سطح زیرکشت داخلی، ذخایر ارزی کشور را حفظ کرده و پایداری زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع غذایی و دامپروری را تضمین میکند.
منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس