فیلم کوتاه «دختر غزه» به نویسندگی و کارگردانی حسین بابائیان و تهیه‌کنندگی علیرضا پیشه‌ور پس از آماده نمایش شدن، در ۳ جشنواره جهانی حضور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم کوتاه «دختر غزه» به نویسندگی و کارگردانی حسین بابائیان و تهیه‌کنندگی علیرضا پیشه‌ور در ۳ جشنواره بین‌المللی شامل پانزدهمین جشنواره سینماتوگرافی تراک ایتالیا، ششمین جشنواره فیکیماد اسپانیا و همچنین چهارمین جشنواره فیلم جوینت نیجریه حضور پیدا کرده است و به رقابت می‌پردازد.

پانزدهمین جشنواره سینماتوگرافی تراک ایتالیا ۲۲ تا ۲۷ تیر برابر با ۱۳ تا ۱۸ جولای، ششمین جشنواره فیکیماد اسپانیا ۲۹ خرداد برابر با ۱۹ ژوئن و چهارمین جشنواره فیلم جوینت نیجریه ۱۱ تیر برابر با ۲ جولای برگزار می‌شوند.

طبق اعلام روابط عمومی پروژه ، فیلم کوتاه «دختر غزه» نگاهی ضدجنگ دارد و بر مفاهیمی چون گذشت و انسانیت تمرکز می‌کند. در دل جنگی که انسان‌ها ناخواسته روبه‌روی یکدیگر قرار گرفته‌اند، هنوز انسانیت، فداکاری و ازخودگذشتگی زنده است؛ چراکه برای ما انسان‌ها، جان همنوعان‌مان همچنان ارزشمند و مهم است.

علیرضا پیشه‌ور، مهرسا مقیم بیگلی و رها مقدم، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عوامل «دختر غزه» عبارتند از نویسنده و کارگردان: حسین بابائیان، تهیه کننده: علیرضا پیشه‌ور، مدیر فیلمبرداری: یونس سبزی، تدوین: پویان شعله‌ور، صداگذار: آرش قاسمی، صدابردار: حمید زیبا کلام، اصلاح رنگ و نور: مهران جبلی، گریم: حجت موسوی، طراح صحنه و لباس: مهرانه عزآباد، موسیقی متن: آرش بابائی، مجری طرح: علیرضا نظارات، مدیر تولید: علی سالاری مقدم، روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، پخش بین‌الملل: فرست اسکرین.

برچسب ها: جشنواره بین المللی ، فیلم کوتاه
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