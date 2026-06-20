باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد: یارانه مرحله ۱۸۴ به مبلغ ۱۳۵هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون ۶۳۹ هزار و ۱۳۲ سرپرست خانوار در دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شده و قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۱۷۵هزار و ۶۱ نفر در دهکهای چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.