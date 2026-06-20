یارانه نقدی مرحله ۱۸۴ مربوط به خرداد ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شده و قابل برداشت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه مرحله ۱۸۴ به مبلغ ۱۳۵هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون ۶۳۹ هزار و ۱۳۲ سرپرست خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شده و قابل برداشت است. 

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

 شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۱۷۵هزار و ۶۱ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

برچسب ها: سازمان هدفمندی یارانه‌ها ، یارانه خرداد
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۶
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۳:۵۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
درود
بنده تا پارسال برج ۷ دهک هشتم بودم تازه اون موقع اوضاع کاسبی بهتر بود یدفعه دهک دهم شدم علت چیه
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
یارانه حق تمام مردم است و حق الناس گردنتان است
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
پول واریز شده چون بانک‌ها خراب پیامک نمیاد .بانک ملی تا کی باید خراب باشه چرت هیچ مسولی جوابگو نیست.
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
فرهاد
۲۰:۴۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام دهک ۱هستم.ازبیست وپنجم تاالان امروزیارانه من واریزنشده.دهک یک تا۳کسی واریزشده؟
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
هاشمم
۲۰:۴۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
چرا یارانه سه برابری فرزندان واریز نشد فقط حرف زدن پشت تریبون رو بلدین
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
mmmm
۲۰:۰۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
دلخوش به این مقدار نباشید 😄😄😄
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
نوید
۲۰:۰۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
باسلام. از مزاحمت اینگه چرا یارانه ها واریز نشده. اعلام کذب میکنید.. هیچ مبلغی واریز نشده است تا امروز
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۹:۵۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
برا ما که واریز نشده
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۹:۱۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
چرا حقوق ها را واریز نمی‌کنید ای سردمداران مرفه بی خبر از سختی های مردم؟
۰
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
من هیچی ندارم ولی دهکم ۸ هست
۱
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
پس عین من هستی
Iran (Islamic Republic of)
Ali
۱۸:۲۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام عزیزان تا این ساعت هیچ مبلغی واریز نشده است
۰
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
دقیقا
Iran (Islamic Republic of)
انوردکالی
۱۸:۲۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام دوستان بنده یک راننده تاکسی هستم به خدا یک خودرو پژو پارس ثبت نامی بنده گرفتم دو سال قبل فروخته شد فک پلاک نشده بنده دوسال یارانه نمی گیرم آقا این چه قانونی است این یارانه حق تمام ملت ایران است
۲
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
معترض
۲۰:۳۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
برو به دهک بندی اعتراض بده میارن پایین.البته با توجه به گردش حساب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
والله دهک 9هستیم تا کنون چیزی برای بنده واریز نشده
۰
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
چرا الکی میگید هنوز واریز نشده۱۰
۱
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
مادهک نه هستیم چندماهه یارانه نداریم چکارباید کنیم
۱
۱۷
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۱۲
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