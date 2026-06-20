باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی فوتبال هلند و سوئد از گروه F در دور دوم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه ان‌آر‌جی هیوستون به مصاف یکدیگر می‌روند.

این ۲ تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که تیم ملی هلند در بازی اول خود مقابل ژاپن به تساوی ۲-۲ رسید و این تیم امشب به دنبال اولین پیروزی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ است. در سوی مقابل، تیم ملی سوئد با نمایش پرگل ۵-۱ مقابل تونس، نشان داد که یکی از مدعیان اصلی صعود از گروه F است.

تیم ملی هلند در بازی اول خود برابر ژاپن، با نتیجه ۲-۲ متوقف شد. آنها در این بازی، ۲ بار از حریف خود عقب افتادند، اما با روحیه جنگندگی، توانستند به بازی برگردند. با این حال، این تساوی، یک نتیجه ناامیدکننده برای تیمی بود که به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی شناخته می‌شود.

نارنجی پوشان هلند به ۳ امتیاز بازی امشب برابر تیم ملی سوئد نیاز مبرم دارند تا از کورس صدرنشینی در گروه خود عقب نمانند، اما آنها با خط حمله فوق العاده خطرناک مواجه هستند.

در آن طرف، تیم ملی سوئد با برد پرگل خود برابر تونس، همه را شگفت‌زده کرد. آنها با ۵ گل، تونس را در هم کوبیدند و نشان دادند که یک خط حمله فوق‌العاده خطرناک دارند. الکساندر ایساک و امیل فورسبرگ، دو ستاره این تیم، در فرم ایده‌آلی به سر می‌برند و می‌توانند هر دفاعی را به هم بریزند.

به هر حال این بازی، می‌تواند سرنوشت صعود از گروه F را تعیین کند. هلند با یک پیروزی، شانس خود را برای صعود افزایش می‌دهد و سوئد نیز با کسب سه امتیاز، می‌تواند صدرنشینی خود را تثبیت کند.