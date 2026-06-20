باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات این دانشگاه برای ارتقای مهارت‌های شغلی دانشجویان، به مرکز آموزش‌های آزاد اشاره کرد و گفت: این مرکز با ارائه آموزش‌های مهارتی به دانشجویانی که ممکن است با چالش اشتغال روبرو شوند، به آنها کمک می‌کند تا مهارت‌های جدیدی را فرا بگیرند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی با بیان این که آموزش تفکر کار شرکتی و راه‌اندازی کسب‌وکار مشترک، یکی از این آموزش‌ها است؛ افزود: دانشجویان رشته‌های مختلف، از جمله مهندسی IT و علوم سیاسی، می‌توانند با همکاری یکدیگر کسب‌وکارهایی مانند 'بازاریابی سیاسی' را راه‌اندازی کنند که با توجه به برگزاری سالانه انتخابات در کشور، پتانسیل بالایی دارد.

احمدوند با بیان اینکه دانشگاه علامه طباطبائی در آموزش دانشجویان برای داشتن تفکر شرکتی و کسب مهارت‌های لازم نقش اساسی دارد، ادامه داد: جذب نهایی این افراد به بازار کار، علاوه بر توانمندی‌های خودشان، به مخاطبان و دستگاه‌های اجرایی نیز بستگی دارد. با این حال، در مجموع، وضعیت اشتغال در رشته‌های انسانی نسبت به سایر رشته‌ها رضایت‌بخش است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در بخش دیگر سخنان خود به وضعیت آموزش حضوری و مجازی در دانشگاه اشاره و تصریح کرد: در شرایط فعلی جنگ و تحولات منطقه‌ای، تصمیمات آموزشی بر اساس اقتضائات اتخاذ می‌شود. تا کنون، تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری برگزار شده و امتحانات نیز حضوری خواهد بود.

وی افزود:مقطع کارشناسی نیز همچنان به صورت غیرحضوری و با امتحانات مجازی ادامه خواهد داشت، مگر اینکه تغییرات جدیدی در شرایط ایجاد شود.