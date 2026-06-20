باشگاه خبرنگاران جوان -کتاب «حاج رحیم»، روایتی از زندگی و زمانه «حاج رحیم احمدی‌روشن»، پدر دانشمند هسته‌ای شهید مصطفی احمدی‌روشن است.

این اثر، حاج رحیم احمدی‌روشن را نه تنها به‌عنوان پدر یک شهید شاخص، بلکه به عنوان یک «قهرمان مستقل» و کنشگر اجتماعی به تصویر می‌کشد.

در کتاب «حاج رحیم» علاوه بر بیان شیوه تربیتی و خانوادگی شهید مصطفی احمدی روشن، گوشه‌ای از تاریخ خواندنی و پر فراز و فرود دانش هسته‌ای کشور بازخوانی شده است.

«فائزه طاووسی» نویسنده کتاب در این بخش، روایت‌های صریح و تلخ حاج رحیم احمدی‌روشن را از بی‌مهری به نیرو‌های متخصص و دانشمندان جوان سایت فردو در دوران توافق برجام قلمی کرده است.

حرف‌های پدرانه و رک «حاج رحیم» در این روز‌های تفاهمنامه پر نقض، نغز و خواندنی‌تر از همیشه است.

علاقه‌مندان برای تهیه این اثر می‌توانند به تارنما و صفحات مجازی انتشارات «راه‌یار» به نشانی rahyarpub.ir مراجعه کنند.