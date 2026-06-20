استاندار گلستان از کسب رتبه برتر استان در زمینه مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - علی اصغرطهماسبی امروز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد استان با قدردانی از هم افزایی نهاد‌های مختلف برای دستیابی به این رتبه بر اجرای برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد تاکید کرد.

او همچنین افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان برای پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان وظیفه‌هایی را برای دستگاه‌های مختلف مشخص کردیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان هم گفت: از آغاز سال تا کنون ۱ هزار و ۳۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف شد.

سرهنگ حسینی افزود: این میزان کشفیات افزایش ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.

برچسب ها: مواد مخدر ، رتبه برتر
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