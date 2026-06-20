باشگاه خبرنگاران جوان - به همت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش، نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب ایرانشناسی با حضور جمعی از ایرانشناسان، استادان دانشگاه، پژوهشگران و علاقهمندان به فرهنگ و تمدن ایران در محل خانه حکمت ایرانیان وین افتتاح شد.
در این نمایشگاه، نزدیک به ۲۰۰ عنوان از آثار شاخص ایرانشناسی، عمدتاً به زبان آلمانی، در ۹ بخش موضوعی در معرض دید پژوهشگران و دانشجویان قرار گرفته است.
برگزارکنندگان با اشاره به چند ماه تلاش کارشناسی برای گردآوری، طبقهبندی و فهرستنویسی منابع، هدف از برگزاری این رویداد را ارائه تصویری از وضعیت ایرانشناسی در اتریش و ایجاد بستری برای گسترش همکاریهای علمی در این حوزه عنوان کردند.
پس از پخش کلیپ معرفی نمایشگاه نصرتالله رستگار، مترجم شاهنامه فردوسی به زبان آلمانی و از چهرههای برجسته ایرانشناسی در اتریش، به تاریخ شکلگیری جریان ایرانشناسی در این کشور پرداخت و از تلاشهای مشترک خود و مرحوم برت فراگنر برای تأسیس و فعالسازی مؤسسه ایرانشناسی آکادمی ملی علوم اتریش یاد کرد. وی سرمایهگذاریهای علمی انجامشده در اتریش در حوزه ایرانشناسی را قابل توجه دانست و با اشاره به پیشینه دانشکده شرقشناسی دانشگاه وین، حضور ایرانشناسی در ساختار این دانشکده را یادآور شد.
رستگار همچنین، ضمن معرفی بخشی از آثار و تألیفات خود در عرصه ایرانشناسی در آلمان و اتریش، از همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش در جهت توسعه ایرانشناسی قدردانی کرد. وی از انتشار مجموعه «پنجاه کتاب برتر ایرانشناسی» خبر داد و گفت مقدمه این اثر به معیارهای انتخاب آثار پرداخته و با تلاش حسن جواهر، تهیه و منتشر شده است.
سیبیله ونتکر، معاون امور بینالملل، جوایز و فاندهای آکادمی ملی علوم اتریش و از ایرانشناسان شناختهشده دیگر مهمان این برنامه بود که در سخنانی این رویداد را یک اقدام عملی برای تعمیق و گسترش مطالعات ایران مطرح کرد و بر ماهیت میانرشتهای ایرانشناسی تأکید داشت.
وی با اشاره به اهمیت زبان فارسی برای پژوهشهای ایرانشناسانه یادآور شد بهرهگیری از بسیاری منابع مستلزم تسلط به زبانهای عربی، ترکی و دیگر زبانهای مرتبط با حوزه تمدنی ایران است.
ونتکر نقش تاریخی کتابخانهها را در توسعه مطالعات شرق و ایرانشناسی بسیار مهم دانست و با اشاره به غنای کتابخانههای ایران در این حوزه، توجه ایرانیان به کتاب را ستود.
این ایرانشناس در ادامه بر اهمیت دیجیتالیسازی منابع تأکید کرد و گفت تنها بخش کوچکی از منابع ایرانشناسی تاکنون دیجیتالی شده و لازم است سرمایهگذاری بیشتری برای حفظ و دسترسی آسانتر به این میراث علمی صورت گیرد.
در بخش پایانی مراسم، رضا غلامی، رایزن فرهنگی ایران در اتریش با عنوان «ایران به مثابه یک تمدن؛ در جستوجوی ژنوم تمدنی و مبانی نظری ایرانشناسی» به معرفی کتاب تازه خود پرداخت و گفت: این اثر تلاشی برای پاسخ به این پرسش بنیادی است که ایرانشناسی دقیقاً چیست و چه چیزی به آن انسجام معرفتی میبخشد؟
این مدرس و پژوهشگر فلسفه سیاسی و مطالعات فرهنگی و تمدنی با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً توصیفی به ایرانشناسی، این حوزه را دانشی نظاممند و میانرشتهای برای فهم ایران به عنوان یک واقعیت تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و تمدنی توصیف کرد و تاکید داشت یکی از اهداف اصلی کتاب، گشودن باب گفتوگو درباره مبانی نظری ایرانشناسی است.
به گفته این مسئول فرهنگی نسخهای از این کتاب برای ارزیابی علمی در اختیار سید حسین نصر، فیلسوف برجسته و استاد دانشگاه جرج واشنگتن، قرار داده شده است که این استاد سنتگرا پس از مطالعه، ضمن توصیف آن به عنوان «پروژهای بلندپروازانه»، یادآور شده است این منبع تحقیق میتواند از تعامل بیشتر با منابع مرجع غنا یابد.