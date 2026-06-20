باشگاه خبرنگاران جوان - گاهی برای شناخت آینده یک کشور، نیازی به حضور در مراکز سیاسی و اقتصادی نیست؛ کافی است ساعتی را در میان کودکان یک مدرسه سپری کرد. جایی که نگاه‌های کنجکاو، لبخند‌های صمیمانه و رؤیا‌های بزرگ، تصویری روشن از فردای یک ملت را به نمایش می‌گذارد.

در همین چارچوب و همزمان با گرامیداشت روز جهانی کودک آفریقایی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون برنامه‌ای فرهنگی و آموزشی را در یکی از مدارس شهر فریتاون به نام آکادمی اسلامی المصطفی برگزار کرد؛ برنامه‌ای که اگرچه در ظاهر یک دیدار و سخنرانی ساده بود، اما در عمل به صحنه‌ای از گفت‌و‌گو، همدلی، امید و ارتباط انسانی میان فرزندان دو ملت تبدیل شد.

به بیان عابدین سیاحت، رایزن فرهنگی ایران در سیرالئون از لحظه ورود به مدرسه، شور و شوق دانش‌آموزان به خوبی قابل مشاهده بود. حیاط مدرسه مملو از کودکانی بود که با لباس‌های مدرسه و چهره‌هایی سرشار از انرژی و نشاط، در انتظار آغاز برنامه بودند. مدیر مدرسه و جمعی از معلمان نیز با استقبال گرم خود زمینه برگزاری هرچه بهتر این برنامه را فراهم کردند.

در ابتدای مراسم، مدیر مدرسه ضمن خیرمقدم به رایزن فرهنگی ایران، از اهتمام جمهوری اسلامی ایران به موضوع آموزش، فرهنگ و کودکان قدردانی کرد و حضور رایزن فرهنگی در میان دانش‌آموزان را نشانه‌ای از اهمیت روابط فرهنگی میان ملت‌ها دانست.

در ادامه، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سخنانی، روز جهانی کودک آفریقایی را به دانش‌آموزان تبریک گفت و از آنها به عنوان امید‌های آینده سیرالئون و آفریقا یاد کرد.

در این سخنرانی تأکید شد: کودکان تنها آینده‌سازان جوامع نیستند، بلکه از همین امروز می‌توانند با تلاش، یادگیری، اخلاق‌مداری و مسئولیت‌پذیری در ساختن جامعه‌ای بهتر نقش‌آفرین باشند. دانش‌آموزان با دقت و اشتیاق به این سخنان گوش می‌دادند و در چهره بسیاری از آنان می‌شد رؤیا‌ها و آرزو‌هایی را دید که در ذهن خود برای آینده ترسیم کرده‌اند.

بخش مهمی از این برنامه به تبیین فلسفه روز جهانی کودک آفریقایی اختصاص داشت. روزی که یادآور اهمیت آموزش، عدالت آموزشی، حمایت از کودکان و فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی آنان است.

در این بخش، بر این نکته تأکید شد که آینده آفریقا را نه منابع طبیعی، بلکه همین کودکان خواهند ساخت؛ کودکانی که اگر از آموزش مناسب، امنیت و فرصت رشد برخوردار باشند، می‌توانند تحولات بزرگی را در کشور‌های خود رقم بزنند.

اما شاید تأثیرگذارترین بخش برنامه، زمانی بود که سخن از کودکانی به میان آمد که فرصت ادامه مسیر زندگی و تحصیل را از دست داده‌اند.

در میان سکوت و توجه دانش‌آموزان، یاد و خاطره کودکان میناب گرامی داشته شد؛ کودکانی که همچون میلیون‌ها کودک دیگر در جهان، آرزو‌هایی برای آینده داشتند، به مدرسه می‌رفتند، دوستانی داشتند و برای فردای خود برنامه‌ریزی می‌کردند، اما قربانی خشونت شدند و فرصت تحقق رؤیاهایشان را نیافتند.

همچنین، تأکید شد: درد و رنج کودکان محدود به جغرافیا نیست و کودکان جهان، فارغ از رنگ پوست، زبان، ملیت یا مذهب، اعضای یک خانواده بزرگ انسانی هستند. هنگامی که کودکی در هر نقطه جهان قربانی جنگ و خشونت می‌شود، در واقع بخشی از آینده بشریت آسیب می‌بیند.

این بخش از برنامه فضای متفاوتی ایجاد کرد. بسیاری از دانش‌آموزان با دقت بیشتری به سخنان مطرح‌شده گوش می‌دادند و مفهوم صلح، امنیت و حق آموزش برای آنان ملموس‌تر شد. همین موضوع سبب شد که پیام اصلی برنامه، یعنی پیوند میان آموزش، امید و صلح، تأثیر عمیق‌تری بر مخاطبان برجای بگذارد.

در ادامه مراسم، مسابقه فرهنگی و هنری برای دانش‌آموزان در قالب نقاشی و نویسندگی برگزار و نظر آینده‌سازان این کشور آفریقایی در خصوص آینده و کودکان میناب در قالب یک رقابت ادبی مورد مقایسه قرار گرفت.

اعلام این مسابقه با استقبال گسترده دانش‌آموزان همراه شد. شور و هیجان حاکم بر فضای مدرسه نشان می‌داد که بسیاری از آنان مشتاق هستند رؤیاها، احساسات و دیدگاه‌های خود را از طریق هنر و نوشتن بیان کنند.

نکته قابل توجه آن بود که موضوعات انتخاب‌شده صرفاً یک مسابقه هنری نبود، بلکه بستری برای گفت‌و‌گو درباره آینده، شناخت متقابل فرهنگی و ترویج ارزش‌های انسانی همچون صلح، دوستی و همدلی فراهم می‌کرد.

پس از پایان بخش رسمی برنامه، فضای مدرسه کاملاً رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. دانش‌آموزان با شور و اشتیاق گرد رایزن فرهنگی جمع شدند و تلاش می‌کردند گفت‌وگویی کوتاه داشته باشند.

برنامه گرامیداشت روز جهانی کودک آفریقایی و یادبود کودکان میناب در یکی از مدارس فریتاون، فراتر از یک دیدار رسمی یا یک سخنرانی معمولی، به تجربه‌ای انسانی، عاطفی و فرهنگی تبدیل شد که در ذهن دانش‌آموزان و حاضران ماندگار خواهد ماند.

این برنامه نشان داد که کودکان، با وجود تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی، در یک جهان مشترک از امید، آرزو و حق زندگی امن و آموزش برابر شریک هستند. یادآوری روز جهانی کودک آفریقایی در کنار گرامیداشت کودکان مظلوم میناب، پیامی روشن و عمیق را منتقل کرد؛ اینکه آینده جهان بر پایه صلح، آموزش و احترام به کرامت انسانی کودکان ساخته می‌شود.

بازتاب این برنامه در رسانه‌های محلی سیرالئون نیز قابل توجه بود. روزنامه «استاندارد تایمز» در گزارشی تفصیلی با عنوان «طنین صلح و امید در فریتاون؛ گرامیداشت روز جهانی کودک آفریقایی و یادبود کودکان میناب» به پوشش این رویداد پرداخت و ضمن انعکاس سخنان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بر پیام‌های انسانی برنامه در حوزه آموزش، صلح، حقوق کودکان و گفت‌وگوی فرهنگی تأکید کرد.

این رسانه همچنین برگزاری مسابقه فرهنگی و هنری با موضوعات آینده کودکان، شناخت ایران و یادبود کودکان میناب را نمونه‌ای از دیپلماسی فرهنگی و تعامل مستقیم با نسل جوان سیرالئون دانست. انتشار این گزارش در یکی از رسانه‌های شناخته‌شده کشور، نشان‌دهنده بازتاب مثبت و اثرگذاری فرهنگی برنامه در سطح افکار عمومی و نخبگان آموزشی سیرالئون است.