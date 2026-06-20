باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی فوتبال آلمان و ساحل‌عاج از گروه E مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ امشب ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد (تورنتو) برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.

تیم ملی آلمان در بازی اول خود با نتیجه ۷-۱ برابر تیم ملی کوراسائو به برتری رسید و این تیم به دنبال تثبیت صدرنشینی در گروه E است.

ژرمن‌ها با برد پرگل خود در بازی اول، نشان دادند که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی هستند. آنها با تکیه بر بازیکنان باتجربه و جوان، یک تیم قدرتمند و متوازن درست کردند.

با وجود اینکه توماس مولر ستاره سابق تیم ملی آلمان از هواداران خواسته است که توقع قهرمانی نداشته باشند، اما این تیم، از نظر فنی و تاکتیکی، یکی از بهترین‌های این دوره است. نقطه قوت آلمان، خط حمله و خط میانی آن است. آنها با بازیکنانی مثل جمال موسیالا، فلوریان ویرتز و نیکلاس فولکروگ، یک خط حمله فوق‌العاده خطرناک دارند.

در آن طرف، تیم ملی ساحل عاج که با پیروزی ۱-۰ مقابل اکوادور، شروع خوبی داشته، به دنبال دومین پیروزی متوالی و صعود زودهنگام است.

بازیکنان ساحل عاج با دفاع سازمان‌یافته و ضدحملات سریع، نشان دادند که یک تیم جنگنده و پرانگیزه هستند. حضور الی واهی، که در آخرین لحظات به تیم ملحق شد، می‌تواند به خط حمله آنها، قدرت و سرعت بیشتری بدهد.

هر ۲ تیم به دنبال بردن بازی امشب هستند تا صعودشان به مرحله بعدی جام جهانی را قطعی کنند و باید دید کدامیک از این تیم‌ها به هدف خود می‌رسد.