بازی تیم‌های ملی آلمان و ساحل عاج در دور دوم مسابقات جام جهانی امشب در تورنتوی کانادا برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی فوتبال آلمان  و ساحل‌عاج از گروه E مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶  امشب ساعت ۲۳:۳۰  در ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد (تورنتو) برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.  

تیم ملی آلمان  در بازی اول خود با نتیجه ۷-۱  برابر تیم ملی کوراسائو به برتری رسید و این تیم  به دنبال تثبیت صدرنشینی در گروه E است.

ژرمن‌ها  با برد پرگل خود در بازی اول، نشان دادند که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی هستند. آنها با تکیه بر بازیکنان باتجربه و جوان، یک تیم قدرتمند و متوازن درست کردند.

با وجود اینکه  توماس مولر ستاره سابق   تیم ملی آلمان از هواداران خواسته است که توقع قهرمانی نداشته باشند، اما این تیم، از نظر فنی و تاکتیکی، یکی از بهترین‌های این دوره است. نقطه قوت آلمان، خط حمله و خط میانی آن است. آنها با بازیکنانی مثل جمال موسیالا، فلوریان ویرتز و نیکلاس فولکروگ، یک خط حمله فوق‌العاده خطرناک دارند.  

در آن  طرف،   تیم ملی ساحل عاج که با پیروزی ۱-۰ مقابل اکوادور، شروع خوبی داشته، به دنبال دومین پیروزی متوالی و صعود زودهنگام است.

بازیکنان ساحل عاج  با دفاع سازمان‌یافته و ضدحملات سریع، نشان دادند که یک تیم جنگنده و پرانگیزه هستند. حضور الی واهی، که در آخرین لحظات به تیم ملحق شد، می‌تواند به خط حمله آنها، قدرت و سرعت بیشتری بدهد.  

هر ۲ تیم به دنبال بردن بازی امشب هستند تا صعودشان به مرحله بعدی جام جهانی را قطعی کنند و باید دید کدامیک از این تیم‌ها به هدف خود می‌رسد.  

برچسب ها: تیم ملی فوتبال آلمان ، تیم ملی ساحل عاج ، جام جهانی ۲۰۲۶
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نظرات کاربران
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Germany
محمد
۲۰:۰۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
المان اصلان تیم قوی نیست. درمقابل یک تیم ضعیف به پیروزی رسیدن کار بزرگی نیست نمیدانم چرا این گونه از تیم درحد متوسط المان تعریف و تمجید میکنید. آنها در 2 جام جهانی قبلی حتا به 8 تیم برتر هم نرسیدند
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