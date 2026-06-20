باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در پی بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی باشگاه استقلال، مسئولان این باشگاه با هماهنگی سهراب بختیاریزاده سرمربی تیم، تصمیم گرفتهاند برای حفظ ثبات فنی و جلوگیری از تضعیف ترکیب، قرارداد تعدادی از بازیکنان کلیدی و اثرگذار را تمدید کنند.
کادر فنی استقلال معتقد است در شرایط فعلی که امکان جذب بازیکن جدید وجود ندارد، حفظ اسکلت اصلی تیم و جلوگیری از جدایی مهرههای تأثیرگذار میتواند نقش مهمی در ادامه مسیر آبیپوشان در رقابتهای داخلی ایفا کند.
گفته میشود مذاکرات با چند بازیکن برای تمدید قرارداد آغاز شده و توافقات اولیه نیز در برخی موارد حاصل شده است. باشگاه استقلال قصد دارد پس از نهایی شدن این تمدیدها، بهصورت رسمی از بازیکنان تمدیدی خود رونمایی کند.
سهراب بختیاریزاده در همین راستا تأکید کرده است که تیم نیازمند حفظ انسجام و هماهنگی فعلی است و هرگونه تغییر گسترده در ترکیب میتواند به روند فنی استقلال در فصل آینده آسیب وارد کند.
با این شرایط، به نظر میرسد استقلال در فصل پیشرو با تکیه بر بازیکنان فعلی و تقویت درونتیمی، برنامه خود را برای عبور از محدودیتهای نقلوانتقالاتی دنبال خواهد کرد؛ موضوعی که میتواند نقش تعیینکنندهای در سرنوشت این تیم در رقابتهای لیگ برتر داشته باشد.