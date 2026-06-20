باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری دهه اول محرم، برنامه «باغ ارغوان» رادیو ایران به تهیه كنندگی ندا حاجی‌اسماعیلی و با اجرای ماندگار مریم نشیبا، حال و هوایی عاشورایی می‌گیرد.

بنابراین گزارش در این فصل از برنامه، مجموعه‌ای گزیده از آواهای سنتی، نوحه‌های اصیل و قطعات موسیقی متناسب با فرهنگ عاشورا و عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) برای مخاطبان پخش و بررسی می شود.

این برنامه تلاش می‌كند با انتخاب قطعات فاخر، پلی میان هنر موسیقی و ارادت قلبی مردم ایران به خاندان عصمت و طهارت (ع) باشد.

گفتنی است : «باغ ارغوان» از شنبه ۳۰ خرداد، هر روز ساعت ۱۵:۰۰ از موج اف‌ام ردیف ۹۰ مگاهرتز (رادیو ایران) تقدیم شنوندگان می‌شود.