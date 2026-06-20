رئیس جمهور آمريكا از جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور  آمريكا در پستی در تروث سوشال از جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا انتقاد کرد و مدعى شد که او بار‌ها در طول اجلاس گروه هفت (G۷) در فرانسه درخواست عکس با او را کرده است.

ترامپ مدعى شد  که ملونی پس از رد درخواست‌های ایالات متحده برای جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای ایران و جلوگیری از دسترسی نیرو‌های آمریکایی به فرودگاه‌های ایتالیا، با کاهش حمایت در داخل کشور مواجه است.

او نوشت: «او حتی به ما اجازه استفاده از باند‌های فرود یا فرودگاه‌های ایتالیا را هم نمی‌داد، که یک دردسر بزرگ لجستیکی است و این در حالی است که ایالات متحده سالانه صد‌ها میلیارد دلار برای محافظت از ایتالیا و دیگر «به اصطلاح» متحدان ناتو کمک می‌کند.»

ترامپ ادعا کرد که اکنون ملونی به دنبال روابط نزدیک‌تر برای بهبود جایگاه خود بوده است، اما او این تلاش را رد کرد و نوشت: «نه ممنون».

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جورجیا ملونی
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