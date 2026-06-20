سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: «ستیزه‌جویی نماینده رژیم اشغالگر علیه نماینده دبیرکل در امور کودکان نتیجه بی‌کیفرمانی مطلق این رژیم است.»

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار کلیپ حمله لفظی و توهین‌آمیز نماینده رژیم صهیونیستی به نماینده دبیرکل در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه، نوشت: «این نمایش شرم‌آور تکبر و توهین علیه قانون، عدالت و اخلاق، پیامد روشن مصونیت مطلقی است که توسط حامیان و پشتیبانان یک رژیم نژادپرست و تروریست به آن اعطا شده است؛ رژیمی که با نفی همه هنجار‌های جهان متمدن، همچنان کارزار نسل‌کشی استعماری خود را نه تنها در فلسطین اشغالی بلکه در کل منطقه ادامه می‌دهد.»

بقائی نوشت: «آیا زمان آن فرا نرسیده که دنیا در برابر تهدید مستمر این رژیم علیه صلح و انسانیت بایستد؟»

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
آقا سحنگو زیبا ومقتدر ومتمدن صحبت می کنید،نماینده فرهنگ ایرانی هستید،خدا قوت
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر اسراییل
مرگ بر امریکا
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر رژیم کودک کش اسرائیل
۰
۹
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