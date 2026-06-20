کادرفنی تیم فوتبال استقلال تهران تاکنون نام هیچ بازیکنی را در لیست مازاد قرار نداده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - کادر فنی تیم فوتبال استقلال تهران در مقطع فعلی تصمیمی برای قرار دادن هیچ‌یک از بازیکنان در فهرست مازاد اتخاذ نکرده است.

بازیکنانی که در تمرینات دور جدید این تیم که از روز گذشته آغاز شده حضور ندارند، به دلیل نداشتن قرارداد رسمی با باشگاه استقلال در تمرینات شرکت نکرده‌اند و این موضوع ارتباطی به مسائل فنی یا تصمیمات کادر فنی ندارد.

تمرینات استقلال در شرایطی از سر گرفته شده که کادر فنی در حال بررسی وضعیت کلی تیم برای فصل آینده است، اما هنوز هیچ لیست رسمی از سوی کادر فنی برای خروج بازیکنان منتشر نشده است.

گفته می‌شود پس از تکمیل ارزیابی‌های فنی و مشخص شدن وضعیت قرارداد بازیکنان، تصمیم‌گیری نهایی درباره ادامه همکاری یا جدایی نفرات مختلف انجام خواهد شد.

باشگاه استقلال نیز در روز‌های آینده برنامه آماده‌سازی خود را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد و احتمالاً جزئیات بیشتری از وضعیت نقل‌وانتقالاتی این تیم اعلام می‌شود.