باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در ادامه روند تکمیل کادر فنی تیم فوتبال استقلال تهران، انتخاب دستیار خارجی جدید سهراب بختیاری‌زاده وارد مرحله نهایی شده و بر اساس پیگیری‌ها، گزینه قطعی برای این سمت از کشور ترکیه خواهد بود.

در روز‌های اخیر برخی نام‌ها و گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی درباره ملیت دستیار جدید استقلال مطرح شده بود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این اخبار صحت نداشته و تصمیم نهایی کادر فنی بر انتخاب یک مربی اهل ترکیه است.

منابع آگاه تأکید می‌کنند فرآیند انتخاب دستیار خارجی پس از بررسی چند گزینه مختلف انجام شده و در نهایت جمع‌بندی باشگاه و کادر فنی به حضور یک گزینه ترک در کنار کادر فنی استقلال منتهی شده است.

گفته می‌شود جزئیات مربوط به زمان حضور این مربی در ایران و آغاز همکاری رسمی او با استقلال به‌زودی از سوی باشگاه اعلام خواهد شد.