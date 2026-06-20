قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء در واکنش به نقض عهد دشمن در قبال لبنان از بسته شدن تنگه هرمز به روی شناور‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء اعلام کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَإِنْ نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ (۱۲ توبه)

نظر به بدعهدی و پیمان‌شکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهم‌نامه پایان جنگ، و در واکنش به نقض بی‌وقفه و مستمر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و کشتار بی‌رحمانه و آوارگی صد‌ها هزار نفر از مردم مظلوم این سرزمین و همچنین با توجه به عدم عقب‌نشینی نیرو‌های اشغالگر صهیونی از اراضی جنوب لبنان، اعلام می‌دارد تنگه هرمز به روی تردد شناور‌ها بسته خواهد شد.

متذکر می‌گردد این گام اول پاسخ به عهدشکنی دشمن است و در صورت ادامه تجاوز گام‌های بعدی برای پایبند کردن دشمن به اجرای تعهدات برنامه ریزی و اقدام خواهد شد.

 

برچسب ها: تنگه هرمز ، قرارگاه خاتم الانبیاء
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷۶
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
باید آخرین بند اجرائی توافق نامه باز شدن تنگه هرمز باشد یعنی بعد از گرفتن تمام و کمال خسارتها ، رفع تحریم ها، آزاد سازی پولهای بلوک شده ایران
۳
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
مرحله بعد موشکبارون
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
جانم به قرارگاه... زنده باد... ببندید و خفه کنید این آمریکای لعنتی رو...
ایول‌الله دمتون گرم
۴
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
ولی تنگه هرمز باز است و تردد عادی جریان دارد میتوانید از سایتهای مربوطه بطور مستقیم مشاهده کنید
Iran (Islamic Republic of)
مصطفی
۱۹:۲۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
الحمداللهههههههه احسنتتتتتتتتت دمشون گررررررررررم دلمونو شاد کردن
۴
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
اگر قرار است مثل کره شمالی بمب اتم نداشته باشیم لااقل تنگه هرمز را مردانه نگه دارید
۴
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
واکنش بسیار شدیدی بود و حتما اسراییل در نتیجه آن کوتاه می آید
۴
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
ای عزیزان این کار خوب است ولی تاثیر فوری روی حرامی های صهیونیست ندارد. چیزی که این خونخوارها می فهمند ریختن خونشان و تخریب اماکن مهمشان است. لذا باید موشک پشت موشک بزنید.
۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
خواهشاً قطر با یک هواپیما سوغات نیاد دوباره تنگه باز کنید
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
رئیس جمهور متعهد شده اند که تفاهم نامه اجرا شود !!!!
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
بمب اتم ساخت کنید امریکا هدفش اینه به ایران بمب اتم بزنه
۶
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
درودبررهبرشجاع و نیروهای مسلح ومقتدرایران ولعنت خدابرخاعنین نوکرغرب ودنیاپرست
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
چه عجب که بالاخره این تنگه بسته شد. باید موشک هم بفرستیم برای اسرائیل و همه مهماتش را نابود کنیم.
۴
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
با حمله موشکی تکمیل کنید قبل از اینکه دیر بشه
۸
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
عجله نکن فرمانده !!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
بعد از چند روز به خاک و خون کشیدن مردم لبنان تازه تنگه هرمز رو بستن
۱۱
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
در موضوعاتیکه نخصص نداری اظهار نظر نکن !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
بازیچه کردین زندگی مردمو. یکیتون بیاد بگه بعد این همه شعار نتیجش چی شده؟
۳
۴
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