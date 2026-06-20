جنبش حزب‌الله ضمن اعلام تعهد به آتش‌بس، هشدار داد که در صورت تلاش دشمن برای تجاوز، برای مقابله با آن تردید نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  جنبش حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که به آتش‌بس اعلام شده متعهد است، اما در مقابله با هرگونه تلاش دشمن صهیونیستی برای تصرف اراضی لبنان «تردید» نخواهد کرد.

این جنبش در بیانیه‌ای تایید کرد که شب گذشته گروهی از نظامیان صهیونیست تلاش کردند به سمت منطقه‌ای در نزدیکی نبطیه در جنوب لبنان پیشروی کنند و در نتیجه، هدف حملات حزب‌الله قرار گرفتند.

حزب‌الله نقض آتش‌بس را محکوم کرد و افزود که از عصر جمعه، به آن پایبند بوده است.

این جنبش در انتها هشدار داد: «با توجه به سابقه خیانت دشمن، همچنان هوشیار و آماده پاسخگویی خواهیم بود. مقاومت اسلامی اعلام می‌کند که ضمن پایبندی به آتش‌بس، در مقابله با هرگونه تلاش دشمن برای تصرف زمین و گسترش اشغال تردید نخواهد کرد.»

پیش از این، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا نوشت که ایالات متحده معتقد است (رژیم) اسرائیل علی‌رغم آتش‌بس و یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، قصد توقف حملات خود به حزب‌الله را ندارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: لبنان ، دشمن صهیونیست ، حزب الله
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