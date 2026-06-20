سوئیس می‌گوید مذاکرات آمريكا و ایران را در محیطی «محرمانه و قابل اعتماد» تسهیل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه سوئیس روز شنبه اعلام کرد که سوئیس «محیطی محرمانه و قابل اعتماد» را در بورگن‌استوک برای مذاکرات در مورد اجرای یادداشت تفاهم امضا شده توسط ایالات متحده و ایران فراهم می‌کند.

در بیانیه‌ای از این وزارتخانه آمده است: «دیپلمات‌های کشور‌های مختلف که در حال حاضر حضور دارند، به تلاش‌های خود برای حفظ گفت‌و‌گو ادامه می‌دهند.»

در ادامه آمده است: «به دلایل محرمانه بودن، اطلاعات بیشتری در مورد افراد حاضر یا بحث‌ها نمی‌توان ارائه داد.»

روز چهارشنبه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران به صورت الکترونیکی «یادداشت تفاهم اسلام آباد» را با میانجیگری شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان امضا کردند.

این تفاهم‌نامه قرار است راه را برای پایان دادن به درگیری آغاز شده توسط ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه و بازگشایی تنگه هرمز به عنوان بخشی از تلاش‌های کاهش تنش هموار کند.

منبع: آناتولى

برچسب ها: توافق آمریکا با ایران ، آتش‌بس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
چه سیرکی راه انداخته آمریکا
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
سابقه سوئیس درقبال ایران؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
بقول اباعبدالله الحسین علیه السلام
لااقل آزاد مرد باشید.
لغو کنید
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۲۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام
فکر میکنم روسیه در اتش بازی اسراییل نقش دارد
۴
۰
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Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۱۸:۰۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
مگه می خواهند بروند پیگ نیک
دشمن شیطان پرست فقط زبان جنگ را خوب می فهمد
امام حسین شهید شد تا به همه بیاموزد زیر بارظلم نروید
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
عراقچی بگین برگردد
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
سرکار گذاشتن ادامه داره تمومی نداره .تیم مذاکراتی را استهزا می‌کنند اینها هم خیلی خوششون میاد.
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۷:۱۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
دست بردارید از این فریب دادن ها
اگر میخواهید اعتماد
جنگ لبنان پایان دهید
اگر شما دلسوزید جنگ لبنان پایان دهید
اسرائیل متجاوز است اسرائیل اشغالگر است
همه جبه مقاومت در حالت دفاع از خود بوده
مثل آب دادن گوسفند هی مهربون میشن مارو آب میدن هی سر می برند
۰
۶
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