باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه سوئیس روز شنبه اعلام کرد که سوئیس «محیطی محرمانه و قابل اعتماد» را در بورگن‌استوک برای مذاکرات در مورد اجرای یادداشت تفاهم امضا شده توسط ایالات متحده و ایران فراهم می‌کند.

در بیانیه‌ای از این وزارتخانه آمده است: «دیپلمات‌های کشور‌های مختلف که در حال حاضر حضور دارند، به تلاش‌های خود برای حفظ گفت‌و‌گو ادامه می‌دهند.»

در ادامه آمده است: «به دلایل محرمانه بودن، اطلاعات بیشتری در مورد افراد حاضر یا بحث‌ها نمی‌توان ارائه داد.»

روز چهارشنبه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران به صورت الکترونیکی «یادداشت تفاهم اسلام آباد» را با میانجیگری شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان امضا کردند.

این تفاهم‌نامه قرار است راه را برای پایان دادن به درگیری آغاز شده توسط ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه و بازگشایی تنگه هرمز به عنوان بخشی از تلاش‌های کاهش تنش هموار کند.

منبع: آناتولى