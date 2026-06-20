باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام رشتهمحلهای جدید و اصلاحی مربوط به دفترچه راهنمای ثبتنام، مهلت انتخاب رشته و پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تمدید شد.
دفترچه راهنمای ثبتنام، انتخاب رشته و پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسیناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ منتشر شده است.
بهمنظور مساعدت با آندسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبتنام اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز جمعه ۵ تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.
ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای یاد شده و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته یا ویرایش اطلاعات و کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.