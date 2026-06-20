باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عاشوری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: تالاب استیل و پناهگاه حیات وحش لوندویل آستارا، پیشانی حفاظت از تنوع زیستی این استان است.

او در بازدید میدانی از تالاب استیل و پناهگاه حیات وحش لوندویل در آستارا، وضعیت جوجه‌آوری پرندگان، میزان و کیفیت آبگیری تالاب و جنبه‌های بوم‌شناختی این زیستگاه‌ها را بررسی کرد و هدف از این بازدید را بررسی میزان و کمیت آبگیری تالاب، پایش جمعیت جوجه‌آور پرندگان آبزی و شناسایی و رفع تهدیدات احتمالی برای تالاب و پرندگان اعلام کرد.

معاون محیط زیست گیلان با تأکید بر نقش مهم تالاب استیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین زیستگاه‌های جوجه‌آوری پرندگان آبزی در استان، به سایر کارکرد‌های این تالاب از جمله ذخیره آب کشاورزی، ظرفیت‌های گردشگری و تأثیر آن بر میکرو کلیمای محلی اشاره کرد و اهمیت ضرورت پایش مستمر منابع آبی و اتخاذ تدابیر مدیریتی برای حفظ کارکرد‌های اکولوژیک تالاب را یادآور شد.

عاشوری با بیان اینکه هر ساله بیش از هزار جفت پرنده آبزی شامل باکلان بزرگ، باکلان کوچک، حواصیل شب، اگرت کوچک و گاوچرانک در این تالاب جوجه‌آوری می‌کنند، گفت: این شاخص‌ها در کنار سایر ارزش‌ها و ویژگی‌های بوم‌شناختی، تالاب استیل را شایسته معرفی به‌ عنوان تالاب بین‌المللی می‌کند؛ عنوانی که پیش از این تنها سه تالاب انزلی، بوجاق و امیرکلایه در استان موفق به کسب آن شده‌اند.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان