معاون رئیس‌جمهور آمریکا سفر قریب‌الوقوع به سوئیس برای گفت‌و‌گو‌ها با ایران را تایید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که انتظار دارد به زودی برای مذاکره با ایران به کشور سوئیس سفر کند.

ونس در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت: «انتظار دارم که ظرف چند روز آینده اینجا را ترک کنم، اما می‌دانید که این موضوع همیشه هماهنگی ظریف و پروتکل‌های دیپلماتیک را می‌طلبد.»

وزارت امور خارجه سوئیس ساعاتی پیش تایید کرد که مذاکرات فنی ایران و آمریکا به زودی در این کشور و در هتل بورگن اشتوک برگزار خواهد شد، اما با توجه به محرمانه بودن، جزئیات بیشتری در مورد شرکت‌کنندگان و محتوای مذاکرات فاش نخواهد شد.

پیش از این، برخی منابع گفته بودند که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید برای مذاکره با ایران در راه سوئیس است. همچنین گفته شده نخست وزیر قطر نیز به عنوان میانجی در گفت‌و‌گو‌ها حضور دارد. 

خبرگزاری آمریکایی اکسیوس گزارش داده است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند. اما اکسیوس به نقل از منبع خود گفت که این وضعیت همچنان ممکن است تغییر کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ونس ، معاون ترامپ ، سوئیس
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