باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس در جهت اجرای دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی به بانوان موتورسیکلت سوار هشدار داده و به منظور اجرای طرح مبارزه با جرائم اقتصادی و امنیتی، اقدام به توقیف محموله‌های قاچاق همچون سوخت و موتورسیکلت و همچنین کشف ماینر‌های غیرمجاز و دستگیری متخلفان کردند.

مانیتور‌های بدون مجوز به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی فراشبند از کشف مانیتور‌های بدون مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند بیان کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس آگاهی فراشبند هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک سواری پژو مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی نسبت به توقف آن اقدام کردند که راننده با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه متواری می‌شود.

او با بیان اینکه مأموران در بازرسی از این خودرو ۶۰ دستگاه مانیتور بدون مجوز را کشف کردند، گفت: ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است و تلاش برای دستگیری راننده فراری ادامه دارد.

کشف سوخت بدون مجوز در مهر

فرمانده انتظامی مهر از کشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز حمل در بازرسی از یک دستگاه کامیون خبر داد.

سرهنگ نصرالله دهقان فرمانده انتظامی مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شدند و ضمن هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از کامیون مذکور ۳۰ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز حمل کشف کردند.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

کشف موتورسیکلت‌های قاچاق در شیراز

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از کشف ۲ دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز قانونی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شهرستان شیراز اظهار کرد: ماموران انتظامی شیراز در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و بدنبال کسب خبر رسیده مبنی بر وجود ۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین در یکی از محور‌های مواصلاتی شیراز، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع به محل اعزام و با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند ۲ دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز را توقیف کنند.

این مقام انتظامی ارزش موتورسیکلت‌های کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: یک نفر در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

توقیف ماینر‌های غیرمجاز در زرقان

فرمانده انتظامی شهرستان زرقان از کشف ۱۰ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز خبر داد.

سرهنگ احسان میرزایی فرمانده انتظامی شهرستان زرقان اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی از خبری مبنی بر نصب دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در باغی در یکی از محله‌های زرقان مطلع شدند و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و با توجه به حضور نداشتن مالک، طی بازرسی به عمل آمده از آن مکان ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.

این مقام انتظامی ارزش ماینر‌های کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

سیگار‌های قاچاق در داراب کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان داراب از کشف بیش از ۱۳۰ نخ سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید رحمان هاشمی فرمانده انتظامی شهرستان گفت: در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، برخورد با توزیع کنندگان سیگار‌های قاچاق در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

او افزود: در بازرسی از چندین واحد عرضه دخانیات عمده، تعداد ۱۳۰ هزار و ۶۲۰ نخ سیگار قاچاق و بدون مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی داراب تصریح کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شد و متصدیان این واحد‌های صنفی متخلف به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

موتورسیکلت بدون مجوز در توقیف پلیس کوه چنار

فرمانده انتظامی کوه چنار از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت ۶۰۰ سی سی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی کوه چنار اظهار کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و بدنبال کسب خبر رسیده مبنی بر وجود یک دستگاه موتور سیکلت سنگین در یک منزل مسکونی، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع به محل اعزام و پس از بازرسی از آن منزل موفق شدند یک دستگاه موتورسیکلت ۶۰۰ سی سی بدون مجوز را توقیف کنند.

این مقام انتظامی ارزش موتورسیکلت کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان، ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و مالک تحویل مراجع قضایی شد.

دستگیری ۸ سارق در کوه چنار

فرمانده انتظامی کوه چنار از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری ۸ سارق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی کوه چنار بیان کرد: به منظور ارتقای امنیت اجتماعی و رضایت شهروندان، طرح عملیاتی و مقابله‌ای با جرائم بخصوص سرقت در سطح شهرستان به اجرا در آمد.

او افزود: کشف ۱۹ فقره انواع سرقت و دستگیری ۸ نفر سارق از نتایج اجرای این طرح‌ها بود.

فرمانده انتظامی کوه چنار با توجه اینکه طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در جهت احساس امنیت شهروندان به صورت مستمر اجرا می‌شود، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز توسط افراد سودجو و مخل نظم و امنیت عمومی، موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

توقیف پژو پارس حامل سیگار‌های قاچاق در لامرد

فرمانده انتظامی لامرد از کشف ۳۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در بازرسی از سواری پژو پارس خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی لامرد اظهار کرد: در جهت برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی لامرد هنگام بررسی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک سواری پژو پارس مشکوک شدند و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

او افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز با اقدامات فنی خودرو متوقف شد و ماموران موفق شدند در بازرسی از آن ۳۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق را کشف کنند.

سرهنگ امجدیان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سیگار‌های مکشوفه را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

هشدار جدی به بانوان موتورسیکلت سوار

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد، در جهت اجرای دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ نظم عمومی، هشداری جدی خطاب به بانوان در خصوص برخی رفتار‌های متخلفانه در هنگام رانندگی صادر کرد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد، با اشاره به رصد شدن برخی موارد و مطالبات به حق شهروندان، اظهار کرد: اقدام به رانندگی بدون داشتن گواهینامه و همچنین رانندگی برخلاف ضوابط قانونی، از جمله مواردی است که با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهد شد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد تصریح کرد: بر اساس قوانین جاری، در صورت مشاهده این تخلفات، علاوه بر اعمال جریمه‌های قانونی، موتورسیکلت‌های متخلف نیز توقیف خواهند شد.

رئیس پلیس شهرستان فیروزآباد با تأکید بر نقش والدین در تربیت و هدایت فرزندان، از خانواده‌ها درخواست کرد تا نسبت به رفتار‌های فرزندان خود هنگام رانندگی نظارت دقیق‌تری داشته باشند تا از بروز چنین حوادث و برخورد‌های قانونی جلوگیری شود.

کشف خودرو سرقتی در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف سواری پژو پارس سرقتی در حوزه استحفاظی پاسگاه امامزاده خبر داد.

‌سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت سواری پژو پارس در یکی از محله‌های شهرستان فیروزآباد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: مأموران پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز و هنگام گشت زنی سواری پژو که در کنار جاده پارک بود را مشاهده و آن را به پارکینگ منتقل کردند.

سرهنگ مزارعی با اشاره به اینکه تلاش جهت شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار پلیس قرار دارد، گفت: برخورد با مخلان نظم و امنیت به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی است.

کشف ۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در فسا

فرمانده انتظامی فسا از کشف ۳۷ دستگاه استخراج ارز دیجیتال بدون مجوز در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی فسا اظهار کرد: ماموران پلیس در اجرای طرح برخورد با سودجویانی که مبادرت به استفاده از دستگاه استخراج ارز دیجیتال می‌کنند، یک واحد گلخانه و ۲ دستگاه خودرو پراید و نیسان را مورد بازرسی قرار دادند.

او ادامه داد: در این رابطه، تعداد ۲۴ دستگاه ماینرِ روشن با سوء استفاده از برق یارانه‌ای در گلخانه و ۱۳ دستگاه ماینر نیز از ۲ دستگاه خودرو، کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه ارزش تقریبی اقلام مکشوفه ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: ۳ نفر در این رابطه روانه مرجع قضایی شدند و دستگاه‌های مکشوفه نیز به ستاد تملیکی استان تحویل شد.

سرهنگ محمدی گفت: به جهت جلوگیری از استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای توسط افراد سودجو، شهروندان می‌توانند گزارش هرگونه تخلف و بهره برداری از ماینر را به شماره تلفن ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.

کشف کیسه‌های کود شیمیایی بدون مجوز در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۵۰ کیسه کود شیمیایی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: ماموران یگان امداد هنگام گشت در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان حامل کود شیمیایی مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۵۰ کیسه کود شیمیایی بدون مجوز را کشف کردند.

سرهنگ مردانی با اشاره به اینکه راننده تحویل مراجع قضایی شد، گفت: کارشناسان ارزش کالای کشف شده را یک میلیارد ریال برآورد کردند.

توقیف موتور بیل مکانیکی میلیاردی بدون مجوز در زرقان

فرمانده انتظامی زرقان از کشف یک دستگاه موتور بیل مکانیکی بدون مجوز گمرکی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ احسان میرزایی فرمانده انتظامی زرقان بیان کرد: ماموران کلانتری ۱۱ بوستان این فرماندهی در جهت طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت پیکاپ مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو یک دستگاه موتور بیل مکانیکی بدون مجوز گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی زرقان با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

منبع: پلیس فارس