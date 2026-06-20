باشگاه خبرنگاران جوان- روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم اعلام کرد: فائزه سادات عابدینینژاد، ملیپوش ترایاتلون ایران، در رقابتهای کاپ آسیایی آستانه ۲۰۲۶ در قزاقستان به عنوان اولین بانوی ایرانی گامی بلند در مسیر المپیک ۲۰۳۲ بریزبن برداشت.
این ملیپوش کشورمان در قالب پروژه توسعهای Team Asia در رقابتهای کاپ آسیایی ترایاتلون آستانه ۲۰۲۶ که روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در قزاقستان برگزار شد، به عنوان اولین بانوی ایرانی در این پروژه، به رقابت با ورزشکاران برتر قاره آسیا پرداخت و تاریخسازی کرد.
پروژه Team Asia با همکاری کنفدراسیون ترایاتلون آسیا و فدراسیون جهانی ترایاتلون و با هدف شناسایی و حمایت از ورزشکاران مستعد قاره آسیا در مسیر توسعه قهرمانی و حضور موفق در رویدادهای بینالمللی تا المپیک ۲۰۳۲ بریزبن اجرا میشود.
عابدینینژاد پس از ارزیابی کمیته توسعه آسیا، به عنوان یکی از ورزشکاران منتخب این پروژه انتخاب شد و در رقابت ماده اسپرینت بانوان شامل ۷۵۰ متر شنا، ۲۰ کیلومتر دوچرخهسواری و ۵ کیلومتر دو شرکت کرد.
نماینده کشورمان این مسابقه را با زمان ۱:۱۲:۲۶ به پایان رساند و ضمن کسب تجربهای ارزشمند در سطح قارهای، فرصت حضور در کنار جمعی از ورزشکاران آیندهدار آسیا را به دست آورد. این رقابت، بخشی از مسیر توسعه و آمادهسازی ورزشکاران منتخب آسیا برای حضور موفقتر در رویدادهای بینالمللی آینده محسوب میشود.
حضور ورزشکار ایرانی در پروژه Team Asia، گامی مهم در بهرهمندی از برنامههای توسعهای آسیا و تقویت حضور ترایاتلون ایران در عرصههای بینالمللی به شمار میرود.