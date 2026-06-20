باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، به همراه جمعی از مدیران شهری از روند اجرایی پروژه اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو بازدید کردند و در جریان آخرین اقدامات عمرانی این طرح قرار گرفتند و در این بازدید، اتصال خطوط مترو را اقدامی راهبردی در توسعه حمل‌ونقل عمومی و ارتقای خدمات‌رسانی به زائران حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) دانست.

او اظهار کرد: دسترسی آسان، ایمن و سریع به حرم مطهر یکی از مطالبات مهم شهروندان و زائران است که با اجرای این پروژه محقق خواهد شد.

دژکام با اشاره به هم‌زمانی اجرای پروژه‌های عمرانی با شرایط حساس کشور افزود: همان‌گونه که فرزندان این سرزمین در پاسداری از مرز‌های کشور ایستادگی می‌کنند، نیرو‌های فعال در عرصه مدیریت شهری نیز با تلاش شبانه‌روزی اجازه نمی‌دهند روند توسعه و آبادانی شیراز متوقف شود.

نماینده ولی‌فقیه در فارس از تلاش‌های شورای اسلامی شهر، شهرداری شیراز، قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص)، مشاوران و پیمانکاران پروژه قدردانی کرد و گفت: حجم گسترده فعالیت‌های عمرانی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز شهر است.

او همچنین بر تسریع در اجرای طرح‌های مرتبط با دسترسی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) و تکمیل سامانه‌های حمل‌ونقل پاک و نوین تأکید کرد و خواستار بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این پروژه‌ها شد.

در ادامه این بازدید، محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، با اشاره به اهمیت اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو اظهار کرد: این پروژه یکی از کلیدی‌ترین طرح‌های حمل‌ونقلی شهر است که نقش مهمی در تکمیل شبکه ریلی شیراز و تسهیل دسترسی به مرکز تاریخی و مذهبی شهر خواهد داشت.

او افزود: عملیات اجرایی پروژه وارد مراحل حساس و تعیین‌کننده شده و هم‌اکنون حفاری در جبهه‌های مختلف از جمله محدوده چهارراه شاهزاده قاسم و سه‌راه پیروزی در حال انجام است.

شهردار شیراز با بیان اینکه فاز نخست اتصال خطوط مترو در محدوده مقابل حرم مطهر شاهچراغ (ع) و چهارراه زند تا سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: تحقق این پروژه می‌تواند بخشی از مشکلات دسترسی به هسته مرکزی شهر را برطرف کرده و شرایط مناسب‌تری برای تردد شهروندان و زائران فراهم آورد.

اسدی با اشاره به پیچیدگی‌های فنی اجرای پروژه در بافت تاریخی شیراز خاطرنشان کرد: تمامی عملیات عمرانی با رعایت ملاحظات فنی، ایمنی و میراث فرهنگی در حال انجام است و همکاری دستگاه‌های مرتبط نقش مهمی در پیشبرد موفق این طرح داشته است.

او همچنین گزارشی از وضعیت سایر خطوط مترو ارائه کرد و گفت: خط ۲ مترو تا میدان کلبه سعدی پیشرفت کرده، عملیات احداث ایستگاه‌های خط ۳ ادامه دارد و خط ۴ نیز با هدف احداث شش ایستگاه جدید در دست اجراست.

شهردار شیراز با تأکید بر تداوم نهضت عمرانی در شهر اظهار کرد: امسال ۲۰ جهش عمرانی در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، آتش‌نشانی، ورزش، تأمین آب و محرومیت‌زدایی در دستور کار قرار گرفته و شهروندان در ماه‌های آینده شاهد بهره‌برداری از پروژه‌های متعدد شهری خواهند بود.

اسدی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل پروژه اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو، گام مهمی در توسعه حمل‌ونقل عمومی، کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان و زائران برداشته شود.

اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو، یک اقدام پدافندی و استراتژیک برای شیراز

رضا محمدیان رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز نیز در حاشیه این بازدید با تمجید از جسارت و قاطعیت مدیریت شهری در اجرای پروژه اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو، این اقدام را یک حرکت زیرساختی ماندگار برای مدیریت بحران ترافیک و تسهیل دسترسی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) دانست.

او تأکید کرد که این پروژه با هدف افزایش ظرفیت مسافری از ۱۲۰ هزار به ۲۰۰ هزار نفر در روز، نقشی حیاتی در عبور از محدودیت‌های ترافیکی مرکز شهر ایفا خواهد کرد.

محمدیان با اشاره به چالش‌های ترافیکی در محدوده مرکزی شیراز، این پروژه را یک اقدام پدافندی غیرعامل توصیف کرد.

او توضیح داد: با توجه به اینکه سالانه بیش از ۱۰۰ روز در ایام مناسبت‌هایی نظیر نوروز و محرم، منطقه مرکزی شهر با محدودیت‌های ترافیکی روبروست، اتصال خطوط ۱ و ۴ با تعریف قابلیت دسترسی از چندین نقطه به بیرون، می‌تواند به عنوان یک راهکار استراتژیک برای مدیریت جریان ترافیک کند.

محمدیان همچنین افزود: این خط با قابلیت تعریف فاز‌های توسعه‌ای بعدی، پتانسیل بالایی برای گسترش شبکه ریلی شهر دارد.

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر پیامد‌های مثبت اقتصادی این پروژه، گفت: اتصال این دو خط نه تنها دسترسی به بنا‌های تاریخی، اماکن مذهبی و بافت فرسوده شهر را تسهیل می‌کند، بلکه موجب رونق چشمگیر گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی در منطقه خواهد شد.

او همچنین به بهبود خدمات‌رسانی ایمنی و تسهیل دسترسی به پایانه احمدی از طریق این مسیر اشاره کرد و آن را پروژه‌ای ماندگار دانست.

محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ملی بودن محدوده حرم مطهر شاهچراغ (ع)، خواستار ورود و مشارکت دولت در تأمین بودجه این پروژه شد و افزود: با توجه به برنامه‌ریزی برای اجرای سیستم اتوبوس‌های برقی در این مسیر، انتظار می‌رود دولت سهم خود را در این پروژه ملی ایفا کند.

او در پایان با تمجید از تجربه مدیریتی و شهامت دکتر اسدی در شورای ششم، از تیم سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری تشکر کرد و از شورا‌های آینده خواست تا به جای تمرکز بر بازی‌های سیاسی، مسیر توسعه زیرساخت‌های کلان شیراز را با همان جسارت ادامه دهند.

مهندسی در تراز کلان با بودجه ۶ هزار میلیارد تومان

علی کلانتری رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز نیز به تشریح جزئیات فنی و عملیاتی پروژه ۲۸۰۰ متری اتصال خطوط ۱ و ۴ متروی شهر شیراز پرداخت.

او با تأکید بر اینکه این پروژه در زمره پیچیده‌ترین پروژه‌های زیرساختی شهر قرار دارد، خاطرنشان کرد که این طرح با هدف ایجاد دسترسی مستقیم به بافت تاریخی و حرم مطهر شاهچراغ (ع) طراحی شده و از نظر مهندسی در تراز کلان و ملی اجرا می‌شود.

کلانتری با ارائه جزئیات ساختاری پروژه، اعلام کرد که مقطع تونل در مسیر اصلی دارای عرض ۱۱.۵ متر و ارتفاع ۸.۵ متر است.

او افزود: در محدوده ایستگاه‌ها، به دلیل نیاز به فضای سکوی مسافری و رعایت استاندارد‌های خط اضطرار، عرض مقطع از ۱۱.۵ متر به ۱۳.۵ متر افزایش می‌یابد.

این مقام مسئول همچنین به ویژگی‌های خاص طراحی ایستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در ایستگاه شاهزاده قاسم، طراحی به‌گونه‌ای انجام شده که خط اتوبوس وارد فضای ورودی مترو شود. همچنین در سازه کلی این خط، یک میدانگاه نیز پیش‌بینی شده است که قابلیت توسعه و اتصال به خط ۲ مترو را در فاز‌های آتی خواهد داشت.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز با اشاره به چالش‌های عملیاتی، از عبور از بالای خط یک مترو در شروع پروژه به عنوان یکی از پیچیدگی‌های فنی یاد کرد.

او تصریح کرد: این پروژه در دو شیفت کاری به صورت مستمر در حال اجراست. با توجه به ریسک‌های موجود، روزانه در هر جبهه کاری بین ۲.۵ تا ۳ متر مربع حفاری انجام می‌شود تا ایمنی و دقت کار حفظ شود.»

تولیت حرم شاهچراغ همچنین اعلام کرد که در حال حاضر، ایستگاه حرم با سه کارگاه فعال در حال انجام عملیات اجرایی است.

کلانتری در بخش پایانی گزارش خود به مسائل مالی و برنامه‌ریزی زمانی اشاره کرد و گفت: هزینه اولیه پیش‌بینی شده برای این پروژه ۴.۶ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به شرایط اقتصادی، اکنون ارزش آن به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

او تأکید کرد که اولویت اصلی در فاز نخست، تکمیل سریع و مطلوب محدوده حرم مطهر تا ایستگاه زند است.

کلانتری خاطرنشان کرد: در این مسیر، استفاده از اتوبوس‌های برقی نیز در برنامه‌ها تعریف شده است تا ترکیبی از حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای مدرن در این محور ایجاد شود.