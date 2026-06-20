معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از ارائه خدمات گسترده امدادی به ۳۷۰۰ نفر در حوادث ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی با اشاره به آمار خدمات ارائه شده، افزود: در این مدت ۵۳۹ نفر مصدوم شدند که از این تعداد ۱۹۶ نفر پس از انجام اقدامات اولیه توسط امدادگران به مراکز درمانی منتقل و ۷۰ نفر نیز به صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند، همچنین ۳۴ نفر از مصدومان در عملیات‌های نجات فنی و رهاسازی از شرایط خطرناک نجات یافتند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در مجموع به ۳ هزار و ۷۵۰ نفر امدادرسانی شد که شامل اسکان اضطراری ۶۰ نفر، انتقال ۶۷ نفر به اماکن امن و توزیع اقلام امدادی میان ۳ هزار و ۶۲۹ نفر بوده است، همچنین نیرو‌های امدادی نسبت به تخلیه آب از ۲۶ واحد مسکونی اقدام کردند.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی امدادگران خاطرنشان کرد: در اجرای این عملیات‌ها، یک‌هزار و ۴۸۳ نیروی عملیاتی در قالب ۴۸۰ تیم امدادی در نقاط. مختلف کشور به‌کارگیری شدند تا خدمات لازم را به حادثه‌دیدگان ارائه کنند.

منبع: هلال احمر

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، امدادرسانی
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