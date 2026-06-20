باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری ملی دولتی لبنان گزارش داد که تعداد شهداى حملات اسرائیل به جنوب لبنان در روز شنبه، علی‌رغم آتش‌بس و توافق آمریکا و ایران، به حداقل ۲۸ نفر افزایش یافته است.

ارتش اسرائیل از ساعات اولیه روز حملات هوایی به شهر‌های نبطیه، صور و صیدا در جنوب لبنان انجام داده است.

طبق آمار اولیه، حمله هوایی اسرائیل به شهر قناریط در صیدا، هفت شهيد و ۱۳ زخمی برجای گذاشت.

اداره دفاع مدنی لبنان اعلام کرد که ۱۶ نفر در حملات اسرائیل در نبطیه شهيد شده‌اند.

خبرگزاری ملی لبنان افزود که پیش از این، حمله هوایی اسرائیل به شهر باریش در صور، چهار عضو یک خانواده از جمله دو کودک را به شهادت رسانده است. یک نفر دیگر نيز در شهر سهمور در شرق لبنان شهيد شد.

اداره دفاع مدنی لبنان اعلام کرد که تیم‌هایش ۴۷ نفر را به مناطق امن منتقل کرده و ۱۶ جسد و ۱۲ زخمی را به بیمارستان‌ها منتقل کرده‌اند.

به گفته مقامات لبنانی، حمله نظامی اسرائیل به لبنان از ۲ مارس تاکنون بیش از ۳۹۸۰ شهيد، بیش از ۱۲۰۰۰ زخمی و بیش از ۱ میلیون نفر آواره برجای گذاشته است.

آخرین حملات پس از آن صورت گرفت که کانال ۱۲ اسرائیل روز جمعه به نقل از یک مقام ناشناس گزارش‌هایی مبنی بر آغاز توافق آتش‌بس با حزب‌الله از ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت محلی (۱۳:۰۰ به وقت گرینویچ) را تأیید کرد.

یک مقام ارشد آمریکایی نیز در بیانیه‌ای به خبرگزاری آناتولی، آتش‌بس را تأیید کرد.

منبع: آناتولى