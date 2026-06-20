باشگاه خبرنگاران جوان - احمد اسماعیلزاده با اشاره به افزایش استفاده از داروهای تزریقی کاهش وزن که در فضای عمومی با عنوان «آمپولهای لاغری» شناخته میشوند، اظهار کرد: در ماههای اخیر استفاده از این داروها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این داروها در برخی موارد میتوانند تحت نظر پزشک و برای افراد دارای اضافهوزن یا چاقیهای خاص، به عنوان بخشی از روند درمان مورد استفاده قرار گیرند، اما مصرف آنها برای همه افراد مناسب نیست و استفاده خودسرانه میتواند خطرات جدی برای سلامت به همراه داشته باشد.
وی افزود: این داروها معمولاً بر اشتها، قند خون و عملکرد دستگاه گوارش اثر میگذارند و به همین دلیل تنها باید پس از بررسی کامل وضعیت جسمی فرد، انجام آزمایشهای لازم و ارزیابی دقیق توسط پزشک متخصص تجویز شوند. مصرف بدون نسخه یا بر اساس توصیه افراد غیرمتخصص، میتواند فرد را در معرض عوارض کوتاهمدت و بلندمدت قرار دهد.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره عوارض احتمالی این داروها گفت: تهوع، استفراغ، اسهال یا یبوست، احساس سیری شدید و کاهش بیش از حد اشتها، ضعف، سرگیجه و افت فشار خون، افت قند خون بهویژه در افراد مبتلا به دیابت یا مصرفکنندگان داروهای کنترل قند خون، از جمله عوارضی هستند که ممکن است در پی مصرف این داروها بروز کنند.
اسماعیلزاده ادامه داد: درد و ناراحتیهای شکمی، التهاب یا اختلال در عملکرد پانکراس که در موارد نادر، اما جدی به شکل پانکراتیت بروز میکند و همچنین مشکلات کیسه صفرا از جمله تشکیل سنگ صفرا، از دیگر عوارضی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به پیامدهای کاهش وزن سریع و غیراصولی تصریح کرد: کاهش وزن ناشی از مصرف این داروها در صورت نبود برنامه غذایی مناسب و نظارت تخصصی، میتواند منجر به تحلیل عضلانی و بروز کمبودهای تغذیهای شود. همچنین بسیاری از افراد در صورت قطع مصرف دارو و نداشتن برنامه پایدار برای اصلاح سبک زندگی، با بازگشت وزن مواجه خواهند شد.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تأکید کرد: در برخی افراد، بهویژه کسانی که دارای بیماریهای زمینهای هستند یا داروهای خاص مصرف میکنند، احتمال بروز عوارض جدیتر نیز وجود دارد، به همین دلیل مصرف این داروها بدون نظارت پزشک و متخصص تغذیه میتواند سلامت فرد را به خطر اندازد.
اسماعیلزاده با بیان اینکه آمپولهای لاغری معجزه و جادو نمیکنند، خاطرنشان کرد: کاهش وزن پایدار و سالم تنها از طریق یک رویکرد جامع شامل تغذیه علمی و متعادل، فعالیت بدنی منظم، اصلاح سبک زندگی و در صورت نیاز درمان دارویی تحت نظر متخصصان امکانپذیر است.
وی از عموم مردم خواست از مصرف خودسرانه این داروها جداً خودداری کنند و پیش از هرگونه اقدام برای کاهش وزن، با پزشک متخصص و متخصص تغذیه مشورت نمایند.
منبع: وزارت بهداشت