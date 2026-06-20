مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به اینکه درمان اعتیاد تنها به دوران مصرف محدود نمی‌شود گفت: حمایت سه‌ساله از بهبودیافتگان، توسعه مراکز «امید و زندگی» و بهره‌گیری از روش‌های نوین درمانی از جمله بوپرنورفین تزریقی، از مهم‌ترین اقدامات در مسیر کاهش بازگشت به مصرف و بازتوانی اجتماعی افراد بهبودیافته از اعتیاد است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سلیمان عباسی با اشاره به آخرین رویکرد‌های درمان اعتیاد در کشور، اظهار کرد: اعتیاد یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی است که تمامی کشور‌ها را درگیر کرده و به دلیل پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، همواره در کانون توجه سیاستگذاران قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز در حوزه‌های پیشگیری، مقابله و درمان اعتیاد برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه درمان اعتیاد صرفاً به دوران مصرف محدود نمی‌شود، افزود: در حوزه درمان سه مرحله را مدنظر قرار می‌دهیم؛ پیش از اعتیاد، حین اعتیاد و پس از درمان. در مرحله پیش از اعتیاد، عواملی همچون اضطراب، استرس، افسردگی و اختلالات خواب که می‌توانند فرد را به سمت مصرف مواد سوق دهند، باید مورد شناسایی و درمان قرار گیرند.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در مرحله ابتلا به اعتیاد، دو نوع درمان برای افراد در نظر گرفته می‌شود؛ درمان‌های دارویی و درمان‌های غیردارویی. در بخش درمان دارویی، دارو‌هایی مانند بوپرنورفین، متادون و سایر دارو‌های تخصصی ترک اعتیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند و در حال حاضر رویکرد غالب درمانی در دنیا نیز مبتنی بر بوپرنورفین است.

عباسی تصریح کرد: درمان اعتیاد صرفاً به مداخلات دارویی محدود نمی‌شود و خدمات روان‌شناختی، رفتاردرمانی، خانواده‌درمانی، مشاوره فردی، گروه‌درمانی، موسیقی درمانی و مهارت‌آموزی از جمله اقدامات مکملی هستند که نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت درمان دارند؛ زیرا فرد مبتلا به اعتیاد علاوه بر وابستگی جسمی، با مجموعه‌ای از مشکلات روحی و روانی نیز مواجه است که باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مرحله پس از درمان گفت: یکی از حلقه‌های مفقوده در سال‌های گذشته، حمایت از افراد بهبودیافته پس از خروج از مراکز درمانی بود. به همین دلیل، در حال حاضر تا سه سال پس از ترخیص، فرآیند «مدیریت مورد» برای این افراد انجام می‌شود تا ارتباط آنان با خانواده، محیط کار و جامعه حفظ شده و احتمال بازگشت به مصرف کاهش یابد.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: برای افرادی که فاقد شغل یا محل سکونت هستند، مراکز «امید و زندگی» پیش‌بینی شده است تا ضمن تأمین اسکان موقت، زمینه اشتغال و بازگشت آنان به زندگی عادی نیز فراهم شود.

عباسی از برنامه‌ریزی برای اجرای یکی از نوین‌ترین روش‌های درمان اعتیاد در کشور خبر داد و گفت: استفاده از بوپرنورفین تزریقی از جمله طرح‌های جدیدی است که می‌تواند تحول مهمی در درمان اعتیاد ایجاد کند. این دارو پس از تزریق تا سه ماه در بدن فرد باقی می‌ماند و به تدریج آزاد می‌شود؛ موضوعی که موجب کاهش میل به مصرف مواد، کنترل رفتار‌های پرخطر، کاهش پرخاشگری و افزایش ثبات رفتاری فرد خواهد شد.

وی درباره مراکز مجاز درمان اعتیاد نیز اظهار کرد: در کشور دو دسته مرکز درمانی فعال هستند؛ مراکز ماده ۱۵ و مراکز ماده ۱۶. مراکز ماده ۱۵ شامل کلینیک‌ها و مطب‌های دارای مجوز از وزارت بهداشت هستند که افراد با میل و اراده شخصی برای درمان به آنها مراجعه می‌کنند. در حال حاضر نزدیک به ۱۱ هزار مرکز از این نوع در کشور فعالیت دارند.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: مراکز ماده ۱۶ نیز ویژه افراد متجاهر، بی‌خانمان و افرادی است که حضور آنان در سطح جامعه می‌تواند موجب بروز آسیب‌های اجتماعی شود. در این مراکز علاوه بر اسکان، تغذیه، درمان، سم‌زدایی، رسیدگی به زخم‌ها و مشکلات جسمی، آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای نیز ارائه می‌شود تا زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی فراهم شود.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به گسترش مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها در میان جوانان و دانشجویان گفت: امروزه مواد روانگردان جدید با سرعت زیادی در حال گسترش هستند و برخی جوانان به اشتباه تصور می‌کنند موادی مانند گل، حشیش و کانابیس اعتیادآور نیستند؛ در حالی که این مواد وابستگی ایجاد می‌کنند و می‌توانند مسیر زندگی افراد را به طور کامل تغییر دهند.

وی با تأکید بر اینکه سیگار یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ورود به اعتیاد است، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان، دانشجویان و جوانان باید نسبت به خطرات مصرف این مواد آگاه باشند؛ زیرا ورود به چرخه اعتیاد می‌تواند آینده، هویت، شخصیت و زندگی فرد و خانواده او را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر از آمادگی این مجموعه برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به جوانان و خانواده‌ها خبر داد و تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های حوزه درمان در خدمت پیشگیری از گرایش افراد به مواد مخدر و حمایت از بهبودیافتگان قرار دارد و امیدواریم با همکاری خانواده‌ها و مشارکت اجتماعی، بتوانیم در مسیر کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد گام‌های مؤثرتری برداریم.

منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر

برچسب ها: ستاد مبارزه با مواد مخدر ، درمان اعتیاد
خبرهای مرتبط
۲۶۲۸ سازمان مردم‌نهاد در حوزه اعتیاد فعال هستند
۲۴۲ هزار نفر زیر چتر حمایت روانی در جنگ تحمیلی سوم
«مدیریت مصرف» معتادانی که بدلیل شرایط و سن، امکان ترک کامل ندارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
امکان استعلام ممنوع‌الخروجی قضایی فراهم شد
فراجا هوشیارتر و آماده‌تر از همیشه در مسیر تحقق منافع ملی خواهد بود
بازدید سرزده رئیس‌جمهور از سازمان محیط زیست/ بررسی خسارات زیست‌محیطی جنگ رمضان
حج ۱۴۰۵؛ روایت عبور، تاب‌آوری و تحول
ثبت نام زائران اربعین از پانزده محرم
توسعه درمان‌های نوین و حمایت سه‌ساله از بهبودیافتگان اعتیاد در دستور کار است
دستگاه قضایی در «شرایط ویژه» کشور با قاطعیت از امنیت عمومی صیانت کرد
تأکید دادستان کل کشور بر هم‌افزایی در صیانت از فرهنگ اسلامی و حقوق عامه
امدادرسانی نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر به بیش از ۳۷۰۰ نفر طی ۷۲ ساعت گذشته
آخرین اخبار
ثبت نام زائران اربعین از پانزده محرم
بازدید سرزده رئیس‌جمهور از سازمان محیط زیست/ بررسی خسارات زیست‌محیطی جنگ رمضان
دستگاه قضایی در «شرایط ویژه» کشور با قاطعیت از امنیت عمومی صیانت کرد
حج ۱۴۰۵؛ روایت عبور، تاب‌آوری و تحول
فراجا هوشیارتر و آماده‌تر از همیشه در مسیر تحقق منافع ملی خواهد بود
تأکید دادستان کل کشور بر هم‌افزایی در صیانت از فرهنگ اسلامی و حقوق عامه
امکان استعلام ممنوع‌الخروجی قضایی فراهم شد
توسعه درمان‌های نوین و حمایت سه‌ساله از بهبودیافتگان اعتیاد در دستور کار است
امدادرسانی نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر به بیش از ۳۷۰۰ نفر طی ۷۲ ساعت گذشته
تحقق ۹۷ درصدی پروژه‌های مستمر توسعه محلی در مناطق ۲۲‌گانه
ترخیص محموله مواد اولیه تولید داروی دیابتی به ارزش ۷۳۷ هزار یورو با ورود دادستانی تهران
معتمدیان: ۴۷ مصوبه سفر نخست به پردیس به‌طور کامل اجرا شد/ ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای تأمین زمین پروژه‌ها
اعلام نتایج وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری از ۳۰ خرداد
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی تیر سال ۱۴۰۵
بهره برداری از تعداد ۱۲۱ پروژه عمران شهری در منطقه ۱۸
استقبال عکاسان از «روایت جنگ رمضان»
قصاص، مجازات قتل و باج گیری
شرایط تداوم واردات اتوبوس‌های برقی چینی
فرار قمه‌کش محله جماران در دربند به پایان رسید
اتصال ۹۶ درصد مجوز‌های کسب‌وکار به درگاه ملی با پیگیری سازمان بازرسی
بوستان باغ ایرانی به بهره‌برداری رسید
راهنمای احراز شهادت و جانبازی در حوادث اخیر
دست نوشته‌های مقتول شوهرش را از مرگ نجات داد
پایان قولنامه‌های دردسرساز؛ معاملات عادی در سراشیبی حذف قرار گرفته‌اند
ارائه بیش از ۶.۳ میلیون خدمت وکالت معاضدتی/ ۲۲ هزار خانواده از طلاق نجات یافتند
شلیک پلیس به سارقان سریالی خودرو در شرق تهران
پایان خونین رقابت عشقی در جنوب تهران؛ یک کشته و دو متهم در بازداشت
ترافیک سنگین در هراز و محور‌های منتهی به تهران
بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره دارایی‌های ایران
۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو، هزینه ساخت و تجهیز خطوط چهارگانه جدید شبکه مترو تهران