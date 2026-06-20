باشگاه خبرنگاران جوان - حسین جمشیدی فرماندار تایباد اظهار کرد: مقدمات سفر زائران افغانستانی اربعین به عتبات عالیات در کشور عراق، از طریق سفر و ورود به گذرگاه رسمی دوغارون فراهم شده است و این گذرگاه از زائران افغانستانی که قصد عزیمت به کشور عراق و شرکت در عزاداری های پایانی ماههای محرم و صفر را دارند، میزبانی می کند.

وی با بیان اینکه همه ظرفیت های لازم برای فراهم کردن سفر آسان و بدون دغدغه زائران افغانستانی در ایران و افغانستان مهیا شده است، افزود: دوغارون نخستین و مهمترین معبر ورود تبعه افغانستانی برای شرکت در عزاداری های پایانی ماههای محرم و صفر در کشور عراق است، امسال نیز همچون سالهای گذشته خدمات به این دلدادگان حسینی در حوزه های مختلف از ورود اولین تا آخرین کاروان در این مرز ادامه خواهد داشت.

فرماندار تایباد تصریح کرد: تلاش شده در راستای ارائه خدمات مطلوب به اتباع این کشور از همه ظرفیت های استانی و شهرستانی استفاده کنیم. جمشیدی ادامه داد: در راستای شناسایی و رصد مشکلات این حوزه و با استفاده از تجربیات سالهای گذشته، جلسات مستمری از سوی دستگاه های متولی مستقر در مرز دوغارون برگزار شده است که درصورت ورود احتمالی مشتاقان سفر به عتبات عالیات از سمت افغانستان، خدمات لازم به آنها ارایه شود.