مرز دوغارون آماده میزبانی از زائران افغانستانی است که قصد شرکت در مراسم عزاداری ماه‌های محرم و صفر در عراق را دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حسین جمشیدی فرماندار تایباد اظهار کرد: مقدمات سفر زائران افغانستانی اربعین به عتبات عالیات در کشور عراق، از طریق سفر و ورود به گذرگاه رسمی دوغارون فراهم شده است و این گذرگاه از زائران افغانستانی که قصد عزیمت به کشور عراق و شرکت در عزاداری های پایانی ماههای محرم و صفر را دارند، میزبانی می کند.

وی با بیان اینکه همه ظرفیت های لازم برای فراهم کردن سفر آسان و بدون دغدغه زائران افغانستانی در ایران و افغانستان مهیا شده است، افزود: دوغارون نخستین و مهمترین معبر ورود تبعه افغانستانی برای شرکت در عزاداری های پایانی ماههای محرم و صفر در کشور عراق است، امسال نیز همچون سالهای گذشته خدمات به این دلدادگان حسینی در حوزه های مختلف از ورود اولین تا آخرین کاروان در این مرز ادامه خواهد داشت.

فرماندار تایباد تصریح کرد: تلاش شده در راستای ارائه خدمات مطلوب به اتباع این کشور از همه ظرفیت های استانی و شهرستانی استفاده کنیم.جمشیدی ادامه داد: در راستای شناسایی و رصد مشکلات این حوزه و با استفاده از تجربیات سالهای گذشته، جلسات مستمری از سوی دستگاه های متولی مستقر در مرز دوغارون برگزار شده است که درصورت ورود احتمالی مشتاقان سفر به عتبات عالیات از سمت افغانستان، خدمات لازم به آنها ارایه شود.
 
وی گفت: همه ساله با استفاده از توان نیروهای مردمی، دستگاههای خدمات رسان و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، خدماتی درخور شان زائران حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در این نقطه از کشور پیش بینی شده است تا زمینه عبور آسان و بدون دغدغه آنها فراهم شود.
برچسب ها: مرز دوغارون ، اربعین
خبرهای مرتبط
حذف کامل معطلی کامیون‌ها در مرز دوغارون
ورود ناوگان حمل و نقل از افغانستان به دوغارون افزایش یافت
افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیون‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مرز دوغارونِ تایباد آماده میزبانی از زائران عزادار افغانستانی
پرونده ثبت جهانی آسبادهای ایران در حال نهایی شدن است
آخرین اخبار
مرز دوغارونِ تایباد آماده میزبانی از زائران عزادار افغانستانی
پرونده ثبت جهانی آسبادهای ایران در حال نهایی شدن است
وزیر کشور پاکستان وارد مشهد شد
برای جلوگیری از خاموشی در اوج تابستان، به کمک مردم نیاز داریم