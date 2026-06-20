سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام خبر سفر هیئت دیپلماتیک ایران به سوئیس توضیح داد: این سفر در واقع سفری است برای مطالبه کردن ایفای تعهدات طرف مقابل.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز شنبه ۳۰ خرداد در گفت‌وگویی تلویزیونی با پاسخ به پرسشی درباره اهداف سفر هیئت مذاکره کننده ایران به سوئیس در ساعات پیش رو و اینکه آیا می‌توانیم بگوییم که این فاز دوم مذاکرات و گفت‌و‌گو‌ها است، گفت: «پاسخ کوتاه به سوال شما خیر است. این سفر، همان‌طور که اشاره کردید، قرار بود روز جمعه انجام شود و عمدتاً برای امضای یادداشت تفاهم بود. خب، یادداشت تفاهم به صورت دیجیتال توسط روسای جمهور دو کشور امضا شد؛ بنابراین فوریت برگزاری این جلسه دیگر وجود ندارد.»

سفر هیئت ایرانی به سوئیس در راستای پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل است / همه توافق‌ها در میدان اجرا محک زده می‌شوند

بقائی گفت: «این سفر در واقع در جهت پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل است. هر تفاهمی، هر توافقی در زمانی محک می‌خورد که زمان اجرا باشد. ما با توجه به تجربه‌ای که از بدعهدی‌های طرف مقابل داریم، قاعدتاً در زمان اجرا باید بسیار محکم و جدی مطالبه کنیم.»

وی تاکید کرد: «این سفر در واقع سفری است برای مطالبه کردن ایفای تعهدات طرف مقابل. بررسی یادداشت تفاهم بسیار روشن است. مذاکرات برای توافق نهایی زمانی شروع می‌شود که اجرای تعهدات وفق بند‌های ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ آغاز شود و ادامه پیدا کند. متأسفانه ما شاهد آن وضعیت نیستیم؛ لذا در این سفر و در این مذاکرات قرار است ما در مورد اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبه‌گری داشته باشیم و مشخص شود که طرف مقابل به چه نحوی می‌خواهد تعهدات خود را اجرا کند.»

اگر جزئی از تفاهم اجرا نشود کلیت تفاهم‌نامه زیر سوال می‌رود/ طرف مقابل به وظایفش در لبنان عمل نکرده‌است

بقائی در این پاسخ که تهران نحوه اجرای تعهدات طرف مقابل را در تفاهم‌نامه تا امروز چگونه ارزیابی می‌کند، توضیح داد: «تعهدات خیلی روشن است، بند یک یادداشت تفاهم مهم‌ترین بخش از تعهدات متقابل دو طرف است یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: «ما به تعهداتمان پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بود که متحدانش و مشخصاً رژیم صهیونیستی را به توقف آتش در لبنان وادار کند. در این زمینه شاهد هستیم که طرف مقابل به وظایفش عمل نکرده‌است و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب می‌آید.»

وی در مورد دیگر تعهدات تاکید کرد: «در رابطه با خاتمه محاصره دریایی و از طرف دیگر بازگشایی تنگه هرمز تعهدات عمل شده، ولی یادداشت تفاهم یک بسته است و اگر جزئی از این تفاهم‌ها و بخشی از این تعهدات اجرا نشود، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل خواهد شد؛ به ویژه وقتی در نظر بگیریم که بند یک تفاهم‌نامه که مهم‌ترین بخش آن است.»

بقائی گفت: «طرف مقابل باید هر چه سریعتر تدابیر لازم را اتخاذ بکند در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.»

ایران از هیچ تلاشی برای اجرایی کردن یادداشت تفاهم اسلام آباد دریغ نخواهد کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد ایران نسبت به عدم وفای به عهد طرف مقابل به برخی از مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد گفت: «ما این تعهد را امضا نکردیم که اجرا نشود. این تعهد پس از چندین هفته مذاکرات بسیار فشرده و با تلاش میانجی‌ها، با حسن نیت ایران و مهم‌تر از همه، به پشتوانه قدرت و انسجام ملی به نتیجه رسید.»

وی در پایان گفت: «قاعدتاً برای اجرای آن، از هر تلاشی که لازم باشد، فروگذار نخواهیم کرد. اما همان‌طور که گفتیم، تعهد در مقابل تعهد است و در صورتی که طرف مقابل از ایفای تعهدات خود سر باز بزند، جمهوری اسلامی ایران نیز حتماً تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.»

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، مذاکره ، ژنو
خبرهای مرتبط
برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران نداریم
بقائی: اظهارات وزیر خارجه فرانسه درباره مردم ایران، اوج نفاق و ریاکاری است
واکنش بقائی به رفتار نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۲۱:۵۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
احتمالا هدف از هر سفر خارج از کشور مسولان حق ماموریت دلاری آن که نیست
۰
۲
پاسخ دادن
France
ابوذر گرامی
۲۰:۱۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
عراقچی چرا با ترس حرف میزنه.و با اقتدار حرف نمیزنه.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
آفرین به مذاکره کننده ایرانی که با همه بلاهایی که بر سر ایران میارن بازم با چنگ و دندان میز مذاکره را حفظ می کنن. در تاریخ این حجم از حفظ میز مذاکره ثبت شده است
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
برو بگیر اگه داد با مذاکره
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
قبل از اینکه عازم سوئیس بشوید ، یکبار تفاهم نامه را
میخواندید !!!!!
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
بسیار عالی فقط سنگ اندازی نکنید
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
ان شا الله که نیتشون خیره !!!!
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
جالب مذاکراتی دارند می‌روند که مردم از آن خوشحال نیستند ،مذکراتی کسی به آن امید نداره، مذاکراتی که کاش نمی‌رفتند، مذاکراتی جان و زندگی لبنان براشون مهم نبود، الآن بیش ۱۰۰ نفر در لبنان شهید شدند پیام محکومیت ندادند
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
هنوز بند یک اجرایی نشده حق نداشتید برا مذاکره برید
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پیمان اشراقی
۱۸:۳۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام،

توقعی نداریم و چیزی را مطالبه نمی کنیم،
فقط یک سال استراحت می خواهیم.
۱
۲
پاسخ دادن
هیئت مذاکره‌کننده عازم سوئیس شد/ بقائی: این سفر در راستای مطالبه‌گری برای اجرای تفاهم است
نیروی دریایی سپاه: شناور‌ها به تنگه هرمز نزدیک نشوند
نشست سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد
دیدار وزیر کشور پاکستان با رئیس جمهور اسلامی ایران
ثبت‌نام داوطلبان مراسم پیاده‌روی اربعین از ۹ تیرماه آغاز می‌شود
ایران بیش از هر زمان به عقلانیت و انسجام نیاز دارد
دیدار و گفت‌وگوی وزیر کشور پاکستان با وزیر کشور ایران
ضرورت هماهنگی ملی برای برگزاری باشکوه‌تر آئین تشییع رهبر شهید انقلاب
قدردانی از نقش اسلام‌آباد در روند دیپلماتیک منجر به توافق پایان جنگ
آخرین اخبار
ضرورت هماهنگی ملی برای برگزاری باشکوه‌تر آئین تشییع رهبر شهید انقلاب
قدردانی از نقش اسلام‌آباد در روند دیپلماتیک منجر به توافق پایان جنگ
دیدار وزیر کشور پاکستان با رئیس جمهور اسلامی ایران
نشست سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد
دیدار و گفت‌وگوی وزیر کشور پاکستان با وزیر کشور ایران
ایران بیش از هر زمان به عقلانیت و انسجام نیاز دارد
هیئت مذاکره‌کننده عازم سوئیس شد/ بقائی: این سفر در راستای مطالبه‌گری برای اجرای تفاهم است
ثبت‌نام داوطلبان مراسم پیاده‌روی اربعین از ۹ تیرماه آغاز می‌شود
نیروی دریایی سپاه: شناور‌ها به تنگه هرمز نزدیک نشوند
تنگه هرمز مجددا بسته شد
واکنش بقائی به رفتار نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد
دستگیری ۳ لیدر و ۱۴ مزدور شبکه خرابکاری خیابانی در استان ایلام
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء: شهید پاکپور معمار تحولات عملیاتی بود
غریب‌آبادی: چرا شمار آوارگان با وجود دهه‌ها وعده هر سال بیشتر می‌شود؟
هرگونه بدعهدی، کوبنده‌تر از گذشته پاسخ داده می‌شود
بحث بازگرداندن اتباع غیرمجاز طبق برنامه در حال انجام است
پزشکیان: هیچ مشکل معیشتی و اجتماعی نباید از نگاه مسئولان پنهان بماند
رئیس جمهور ازبکستان امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ را تبریک گفت
محسن رضایی: تیم مذاکره‌کننده پیام رهبر انقلاب را چارچوب مذاکره قرار دهند
هرگونه بدعهدی آمریکا با پاسخ قاطع ایران روبرو می‌شود
بیانیه قدردانی و تبعیت وزارت دفاع از پیام مقام معظم رهبری
وقتی صابون موشکی ایران به تن تأسیسات فرماندهی آمریکا خورد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۳۰ خرداد