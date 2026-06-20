باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: پرواز شماره ۴۱۶۹ شرکت هواپیمایی مهر به علامت ثبتی EP-MRA که صبح امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در مسیر شیراز به تهران در حال انجام بود، هنگام فرود در فرودگاه مهرآباد و در ساعت ۱۰:۲۴ صبح از پس از فرود دچار آسیب دیدگی در یکی از چرخ‌های ارابه فرود خود شده که متعاقبا پس از طی مسافت و پس از کاهش سرعت بنا به دلایلی که تحت بررسی است از باند خارج و در کنار حاشیه باند متوقف شد.

در پی وقوع این اتفاق، تیم بررسی سوانح حوادث سازمان هواپیمایی کشوری بلافاصله به محل اعزام شد و بررسی‌های تخصصی برای تعیین علت وقوع حادثه را آغاز کرده‌اند. تمامی مسافران و خدمه پرواز در سلامت کامل هستند.

اطلاعات تکمیلی درباره علت و جزئیات این حادثه پس از پایان بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.