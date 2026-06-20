تخصیص اعتبارات موردنیاز توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی برای وام اشتغال

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - تسهیلات خرد و حمایتی همه ساله در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شوند، هدف این است که از طریق اعطای این وام‌ها، اقشار ضعیف جامعه توانمند شوند. بخشی از وام اشتغال در اختیار نهاد‌های حمایتی قرار می‌گیرد تا با محوریت آنها به مددجویان اعطا شود.

کمیته امداد امام خمینی (ره) طرح به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی را در دستور کار قرار داده است. به این ترتیب، مددجویانی که فضای کافی در اختیار دارند، پنل خورشیدی برایشان در آنجا قرار داده می‌شود، اما کسانی که فضای موردنظر را ندارند، به اندازه وام اشتغال دریافتی در پنل خورشیدی سهیم می‌شوند.

سه ماهه اول سال را پشت سر گذاشته‌ایم، اما هنوز بانک مرکزی تعیین سهمیه بانک‌ها از وام اشتغال و تأمین اعتبار آنها را انجام نداده است. به زعم بسیاری، بانک مرکزی سیاست انقباضی را در زمینه اعطای تسهیلات خرد و مردمی از جمله وام اشتغال به اجرا گذاشته است که اقدام مناسبی نیست.

کارشناسان بر این باورند که سیاست انقباضی در زمینه تسهیلات در شرایط فعلی کمک‌کننده است. اما بانک مرکزی این سیاست را باید نسبت به زیرمجموعه‌های بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ به اجرا بگذارد، نه ا ین که ازاعطای وام‌های خرد و مردمی جلوگیری به عمل بیاورد.

به ویژه وقتی قرار است تسهیلات در زمینه اشتغال‌زایی برای مددجویان به کار بیفتد، تعلل در پرداخت آنها جایز نیست. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود بانک مرکزی در گام نخست نسبت به تخصیص فوری اعتبارات مورد نیاز شبکه بانکی اقدام کند تا صف‌های طولانی دریافت وام کاهش یابد و متقاضیان بتوانند در زمان مناسب به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.

در همین راستل جعفری آذری نماینده مجلس اظهار کرد: مددجویان جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه به شمار می‌روند و حمایت از آنها از طریق وام اشتغال باید به گونه‌ای باشد که به درآمد پایداری دست پیدا کنند و ضمن داشتن امکان بازپرداخت اقساط نیازی به حمایت‌های دولتی نداشته باشند. در این صورت، از بار مالی دولت نیز کاسته می‌شود.

وی ادامه داد: به ویژه با توجه به این که شرایط جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتیم و کسب و کار‌ها و معیشت مردم به شدت از جنگ آسیب دید، افزایش مبلغ وام اشتغال مددجویان به نحوی که پاسخگوی نیازشان باشد و زمینه را برای توانمند شدن آنان فراهم کند، ضرورت دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر این است که تسهیلات به موقع در اختیار مددجویان قرار بگیرد. متأسفانه همواره با این مشکل رو‌به‌رو هستیم که بانک مرکزی همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات خرد و حمایتی ندارد.

وی ادامه داد: اینکه سه ماه از سال گذشته و هنوز تعیین سهمیه بانک‌ها از وام اشتغال و تأمین اعتبارشان صورت نگرفته است، نشان می‌دهد که توجه کافی به موضوع اعطای به موقع وام اشتغال به مددجویان و متقاضیان وجود ندارد.

جعفری آذر در پایان گفت: باید علاوه بر تعیین و ابلاغ سهمیه وام اشتغال، اعتبارات لازم نیز توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی تخصیص داده شود تا قبل از شروع تابستان، فرآیند پرداخت وام اشتغال مددجویان مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ آغاز شود.